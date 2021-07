Resultados imprevisíveis da CPI

Legenda: Mauro Benevides é ex-senador pelo Ceará Foto: Arquivo pessoal

Mesmo para os mais argutos observadores da chamada CPI da Covid, ninguém se arrisca a vaticinar as conclusões finalíssimas daquele Colegiado, já que um plenário, ali controverso, pode posicionar-se sem a unanimidade ansiada, pondo à margem indícios de descompassos em depoimentos de algumas testemunhas, o que dificultará o trabalho do relator, Renan Calheiros, em seu Parecer final, sempre veemente em profligar silêncios injustificados de parte dos que acompanhavam de perto a carruagem dentro e fora do Ministério da Saúde.

Houve testemunhas que se recusaram a responder às variadas inquirições, utilizando-se de prerrogativa assegurada aos depoentes, mesmo até agora, permanecendo, sem esclarecimentos, momentos delicados da aquisição de vacinas e a possível negligência registrada na crise de Manaus, tudo mais evidenciado nos depoimentos do ex-titular da Pasta e de outros que divergiram surpreendentemente, com vistas a resguardar o mundo oficial.

A mais complexa divergência diz respeito à vacina indiana, enfim sustada por decisão oficiosa, sepultando uma operação atípica, que teve alguns pontos desconexos, geradores de inquietação por parte do senador das Alagoas.

Quando chegar nos lances finais é bem provável que haja discordâncias na própria Comissão, o que ensejará a manifestação soberana do Plenário, quanto à emissão de habilíssima deliberação daquele órgão julgador.

Até o presente momento ninguém se aventura a prognósticos sobre essa temática, já que estiveram em jogo questionamentos embaraçosos, que buscaram alcançar parlamentares e figuras preeminentes do Poder Central.

As atenções se voltam para os círculos políticos, com reflexos nos escalões superiores da República, nada se podendo vaticinar sobre conclusões positivas, sem um deslinde que satisfaça os sentimentos dos que seguem de perto este efervescente quadro de horizontes ainda nebulosos, com enorme ressonância junto a todas as camadas sociais.

Os situacionistas, mais tranquilos, poderão sair no embalo do provérbio latino do “IN DÚBIO PRO RÉU...”.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte