Resolução do CFM sobre reprodução assistida tem caráter ideológico

A medicina reprodutiva sofreu um baque recente quando a resolução Nº 2.294 de 2021 do Conselho Federal de Medicina (CFM), trouxe limitações para casais que desejam realizar o sonho de ter filhos. As novas regras voltadas para a reprodução assistida vem dividindo opiniões tanto da classe médica quanto de pacientes.

Um dos principais reveses trata do número de embriões que poderão ser utilizados no tratamento. O que antes não tinha limite, agora foi reduzido para oito.

Entenda que, no processo de fertilização, estamos lidando com o corpo, que é submetido a diversos fatores biológicos, afinal cada ser é individual, reage de forma diferente. Nesse caso, quanto maior o número de embriões utilizados no processo, maiores são as chances de sucesso. Com a nova norma, as chances de sucesso podem cair drasticamente.

As mudanças têm muito mais um cunho ideológico do que a explicação oferecida pelo CFM, que é a de se enquadrar na ética da medicina, onde recai sobre os avanços tecnológicos as soluções que permitem as alterações nas normativas. Novamente, a vida não é gerada pela tecnologia, mas sim pelo corpo humano. A tecnologia apenas atua como ponto de apoio no processo que permite ampliar os resultados.

As limitações da norma também recaem sobre a idade. Agora, até os 37 anos, só podem ser transferidos dois embriões para o útero da mulher. Acima de 37 anos é possível transferir três. Anteriormente, acima de 40 anos poderiam ser transferidos até quatro embriões.

Como se não bastasse, ela também regula sobre o descarte dos embriões. Mesmo que o casal esteja de comum acordo, após três anos, o material só poderá ser descartado de forma judicial. Para isso será necessário ônus para contratação de advogados e processos que irão sobrecarregar ainda mais o sistema judicial.

Essas mudanças precisam ser analisadas com serenidade. As decisões do CFM recaem de forma impositiva sobre pacientes e classe médica, sem nenhuma discussão pública, sem ouvir as partes interessadas no processo: os casais. É preciso mais cautela e principalmente mais empatia com quem já sofre demais para ter nos braços um bem maior: os filhos.

Médico especialista em medicina reprodutiva