Resistência e resiliência

Elas estão aí, espalhadas pela cidade, sobre os canteiros centrais de grandes avenidas ou nas maltratadas calçadas de nossas ruas. São testemunhas silenciosas e vítimas do desprezo com que muitos seres, ditos “humanos”, tratam o pouco de verde que resta a Fortaleza. São nossas árvores, muitas delas outrora imponentes e hoje impiedosamente decepadas pela ação humana. Infelizmente há indivíduos que não conseguem entender a relação de interdependência que todos precisamos manter com a natureza que nos rodeia.

Ao invés de colocarem em mente o propósito de defender o que já foi tão intensamente destruído, insistem em agir na contramão deste objetivo. As árvores, tão amigas do homem, fornecendo-lhe sombra e refúgio nos dias de sol ou intempérie, além do alimento em forma de seus frutos, são exemplos de resistência e de resiliência. Há quem corte seus galhos fortes e até descasque totalmente parte de seus troncos, movido(a) pelo instinto malévolo e premeditado de matá-las, impedindo, assim, o livre e natural fluxo da seiva que as alimenta. Muitas têm sucumbido a tais crimes e nada tem sido feito, por parte de órgãos que deveriam cuidar da natureza, para denunciar os nem sempre tão anônimos agressores.

A outrora bela “mangueira do Jandaia”, sobre a qual escrevi há algum tempo, tentou sobreviver às repetidas ações de moradores de um prédio no bairro de Fátima, decepando sua frondosa copa. Todavia, não suportou os maus tratos. Hoje resume-se a um tronco inanimado em meio à paisagem.

Outras, como uma castanholeira próxima à igreja de Santo Afonso, na Parquelândia, cuja fronde destruída deu lugar à estrutura metálica de uma divulgadora de anúncios publicitários; ou a que se situa na esquina das ruas Francisco Holanda com Adhemar Braga, antes majestosa, de linda fronde a enfeitar aquele local do bairro Dionísio Torres, são hoje meras sombras do que já foram. Restam-lhes apenas os belos troncos.

Porém, resistindo e com suprema resiliência, ainda exibem diminuta folhagem, numa talvez última tentativa de continuarem a viver. Tomara que consigam ludibriar a crueldade de seus algozes! Ah!, se entendêssemos as árvores…!!!

Gilson Barbosa é jornalista