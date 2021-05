Resiliência sindical

Legenda: Eduardo Pragmácio Filho, Advogado e presidente da ESA-CE Foto: Divulgação

Sindicato e democracia se implicam e são binômios. Neste 1º de maio de 2021, após três anos da chamada reforma trabalhista, advinda sobretudo com a Lei 13.467/17, e em plena pandemia, ainda há o que se comemorar.

Em novembro de 2016, segundo dados do governo contidos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES), havia cerca de 11.180 sindicatos de trabalhadores e 5.153 patronais, totalizando 16.333 entidades.

Em abril de 2021, o mesmo cadastro registra 11.911 sindicatos obreiros e 5.368 patronais, somando 17.279 entes sindicais. Ou seja, apesar de toda turbulência política e financeira, e do rigor do registro sindical, houve um aumento significativo de 946 novos sindicatos.

Números divulgados pelo DIEESE, extraídos do sistema mediador e do CNES, por exemplo, revelam que, no final do ano de 2019 (dois anos após a reforma), cerca de 90% dos sindicatos de empregados haviam registrado pelo menos uma negociação coletiva. Isso revela que os sindicatos continuavam performando sua principal atividade, que é reivindicar melhores condições e regular as relações de trabalho, por meio da negociação coletiva.

Esses números demonstram que os entes sindicais, patronais e laborais, em qualquer grau, apesar do duro golpe financeiro sofrido com o fim da contribuição compulsória, ainda resistem e sobrevivem. Aquela ideia que se propagava de que os sindicatos iriam se acabar etc. não passou de falsa propaganda.

É fácil de entender esta resiliência dos entes sindicais que detêm verdadeira representatividade. Para outros, que se utilizaram de meios “alternativos” de financiamento, muitas vezes não tão republicanos, é preciso mais tempo para saber se realmente resistirão.

Ano após ano, desde 2012, a taxa de sindicalização, conforme enunciou pesquisa do DIEESE, vem diminuindo. Essa queda preocupa, pois põe em xeque, mais uma vez, a representatividade sindical e o seu papel perante os representados e toda a sociedade. Afinal, a classe trabalhadora é cada vez mais heterogênea, deslocalizada, globalizada e pode se comunicar diretamente, sem intermediários.

No balanço geral, do ponto de vista sindical e coletivo, o sistema brasileiro continua sendo anacrônico e disfuncional. Uma verdadeira reforma precisa ser levada a sério, em um diálogo tripartite, de concertação nacional, em que se pregue o pluralismo e a plena liberdade sindical, favorecendo o associativismo e valorizando a negociação coletiva.

Eduardo Pragmácio Filho

Advogado e presidente da ESA-CE