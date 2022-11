Resíduos sólidos e seus desafios

Na última década a temática sustentabilidade ganhou força. Temas como gestão adequada dos resíduos, reciclagem e logística reversa se destacam. Isso acontece porque com o crescimento das cidades e da população, houve também aumento do consumo em larga escala. A quantidade de resíduos gerados no Brasil é surpreendente: são produzidos 82,5 milhões de toneladas de lixo por dia. Cada brasileiro gera, em média, 1,07 kg de resíduos sólidos nesse período. O problema é que apenas 2,2% desse montante é reciclado, segundo o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS).

Para reduzirmos o volume de resíduo gerado e aumentar a quantidade do que poderia ser destinado à reciclagem, é necessário o investimento em todos os níveis e o engajamento de todos. Ao refletirmos sobre o impacto do consumo e do descarte dos resíduos sólidos na natureza, evidenciamos a urgência da retomada do conceito dos 5 Rs - Reduzir, Reciclar, Reaproveitar, Recusar e Repensar.

Um dos problemas do cenário atual do lixo começa na geração dele. O PNRS aponta que os resíduos orgânicos provenientes das sobras e perdas de alimentos representam 45,3% dos resíduos gerados, seguido de 33,6% de resíduos secos recicláveis e 21,1% englobando resíduos têxteis, couros e borrachas com 5,6%, e rejeitos, somando 15,5%. Nesse contexto, as posições adotadas pelo consumidor, empresas e poder público são fundamentais para que possamos avançar na gestão dos resíduos.

Contribuindo para a ampliação dos debates sobre os resíduos sólidos urbanos, ocorre nos próximos dias 25 e 26 de novembro o evento Diálogos Ambientais. Promovido pela Maestria Comunicação e Eventos com patrocínio do SEBRAE/CE e apoio da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (SEMA), o evento gratuito contará com a presença de convidados dos mais variados segmentos profissionais que possuem uma trajetória construída em ações voltadas para resíduos sólidos e sustentabilidade.

Sabemos que as conexões têm o poder de causar grandiosas transformações. Somente com o envolvimento de diversos atores da sociedade conseguiremos construir uma sociedade justa, participativa e sustentável.

Leilane Chaves é geógrafa e doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente