Réquiem à mangueira do Jandaia

Legenda: Gilson Barbosa é jornalista Foto: Arquivo pessoal

Ela tentou. Muitas vezes tentou sobreviver, quando alguns pequenos brotos surgiam , com diminutas folhas em seu caule forte, grande e lenhoso, na luta para manter-se viva, apesar de toda a maldade que lhe foi infligida. Refiro-me à grande mangueira que por anos seguidos cresceu livremente diante do Edifício Jandaia, na rua Jaime Benévolo, quase no cruzamento com a avenida Treze de Maio, no Bairro de Fátima. Há alguns meses, escrevi sobre ela. Falei de sua beleza e de minha incompreensão e indignação diante da mudança de comportamento dos habitantes do edifício para com a outrora bela árvore. Antes bem preservada, ainda que tivesse seu duplo tronco cortado bruscamente por uma serra elétrica em tempos idos, a mangueira mantinha-se bela, compondo a paisagem do prédio, dando-lhe sombra e integrada inclusive ao muro que delimita a área interna do edifício da calçada por onde circulam os transeuntes. De uns anos para cá, porém, como circulo frequentemente por ali, logo observei a mudança de atitude de seus moradores para com a planta e até procurei falar com alguém que procurasse dar alguma informação sobre tal comportamento em relação à velha mangueira. Nunca encontrei, porém, alguma pessoa ali residente que expusesse claramente os motivos pelos quais manifestava-se tanta raiva contra uma já antiga e maltratada árvore, que deveria, na realidade, receber atenção e os cuidados necessários para que ali continuasse.

Inconformado com aquilo, coloquei no papel meu desconsolo, pois até hoje nada vi, no local, que obstasse a continuidade da grande mangueira. Agora, quando por ali passo, constato que os últimos de seus brotos murcharam definitivamente, tristes marcas de uma luta desigual em que a natureza perdeu. Mais uma vez foi derrotada pela ignorância, a insensibilidade ou a maldade de pessoas residentes no prédio e que em momento algum se importaram ou se envolveram no sentido de preservar uma árvore. Numa cidade tão despida de vegetação, considero tal atitude um crime, ainda mais da forma deliberada com que foi praticado. Eis o meu réquiem à marcante mangueira do Jandaia!

