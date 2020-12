Representatividades na Cultura Pop

A necessidade de incluir cada vez mais representatividades nas mídias culturais tem sido foco de discussões nos diversos espaços de socialização, tal como nas redes sociais do momento: instagram, facebook e twitter. Durante muito tempo um padrão hegemônico — predominantemente branco e heterossexual — foi usado para representar e protagonizar papéis em diferentes produções da cultura pop. Isso aos poucos vem mudando de forma significativa e hoje é possível perceber, sobretudo em filmes de super-heróis, jogos eletrônicos, livros, revistas em quadrinhos, entre outros artefatos culturais, uma diversidade de representações que antes não eram desenvolvidas (se tentavam ser, quase não tinham foco) nesses espaços.

O sucesso dos filmes Pantera Negra (indicado a melhor filme no Oscar de 2019) e Mulher Maravilha (primeiro filme lançado em 2017 e destaque global em bilheterias) mostra como as produtoras, especialmente no âmbito nas adaptações cinematográficas, têm investido em histórias solo que visibilizem novas perspectivas raciais e de gênero no universo plural dos super-heróis. Do mesmo modo, serviços de Streaming, como a Netflix, também têm oferecido diversas opções para quem se interessa pelo consumo de produções LGBTQ+, e até disponibiliza uma lista de séries que tratam, especificamente, da temática. Embora seja importante reconhecer que por trás de tais iniciativas exista um forte interesse mercadológico visando alcançar o público que já consumia tais produções, mas que por muito tempo não se via efetivamente representado por elas, também é necessário perceber a inclusão de diferentes representatividades como uma prática (estratégica ou não) que precisa continuar se desenvolvendo uma vez que inspira diretamente a constituição de identidades, sejam essas infantis, juvenis ou adultas, sobretudo em uma sociedade plural e racialmente diversa como a nossa.

Lorena Santos

Pesquisadora de Sociologia