Reparando injustiças

Em algum momento da vida, trabalhadores costumam acumular serviços e conciliar empregos em dois locais ao mesmo tempo na expectativa de um melhor retorno financeiro pela função desempenhada.

No âmbito da Saúde e Educação, por exemplo, áreas essenciais e com demanda crescente, é muito comum profissionais realizarem uma dupla jornada de trabalho, condição vivenciada por aqueles que assumem mais de um vínculo laboral.

Infelizmente, até bem pouco tempo, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

analisava cada uma das ocupações de forma individual, gerando prejuízo e uma redução no valor da aposentadoria. O fato é que na prática a atividade secundária era descartada do cálculo.

Imagine que você tenha tido um um emprego com carteira de trabalho assinada e um outro por serviço prestado, ambos com a devida contribuição previdenciária recolhida, mas ao se aposentar ser computada apenas a remuneração do vínculo mais longo ? Não ter direito a uma aposentadoria mais justa prejudica milhares de trabalhadores brasileiros.

Ciente da incoerência, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou recentemente a revisão das atividades concomitantes. Isso significa que aposentados que trabalharam em mais de um lugar ao mesmo tempo poderão receber um aumento no seu benefício do INSS.

A medida proporciona a soma dos valores da dupla jornada, não o tempo de contribuição. Em outras palavras, os meses e anos das duas ou mais atividades exercidas em um mesmo período não serão somados para aumentar o tempo de contribuição.

Outra ressalva é a de que a Lei 13.846/2019, de 18/06/2019, passou a prever que as contribuições devem ser integralmente somadas. Dessa forma, quem se aposentou antes de 2019, a revisão poderá ser aplicada desde que observado o prazo decadencial previdenciário de dez anos a contar da concessão da aposentadoria.

A contribuição para o INSS em mais de uma atividade deve ser analisada por um advogado especialista para verificar a possibilidade de revisão. O importante é que as injustiças sejam reparadas e todos se aposentem dignamente.

George Ponte é especialista em Direito Previdenciário