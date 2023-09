Rememoração da Carta Cidadã

No Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados organiza seminário e sessão solene para uma relembrança que ainda empolga os signatários da Carta Magna de 88, todos convictos de que naquele momento se restabeleceria o Estado Democrático de Direito entre nós.

Ninguém olvidaria a figura inesquecível do Presidente da Assembleia Constituinte, Ulysses Guimarães, que sobressaiu por um desempenho abalizadamente acentuado, objetivando mostrar a deputados e senadores, bem assim à própria opinião pública, a necessidade de se cumprir aquela nobilitante missão em tempo hábil, consolidando um texto juridicamente impecável, sob a relatoria geral do habilíssimo Bernardo Cabral, que se desdobrou para aprimorar a redação apreciada pelo plenário, acolhendo sugestões que emergiram ao longo dos debates nas comissões temáticas.

O dia 5 de outubro, data de promulgação da Lei Maior, nunca deixou de ser exaltado, no decorrer dessas mais de três décadas, ensejando manifestações das duas Casas do Parlamento, como forma de manter em evidência algo que passou a caracterizar a nossa Nação como democracia consolidada.

Ao realçarmos esse magno evento, deveríamos enfatizar que as causas mais justas do povo brasileiro foram resguardadas por constituintes atentos e conscientizados, predispostos a restaurar tudo o que fora conspurcado em termos de prerrogativas dos cidadãos, provocando impactos diretos na normalidade institucional do país.

Para quem, como este escriba, firmou o autógrafo do nosso Documento Básico, apresenta-se como dever insofismável seguir o que preconizam os seus dispositivos, acatando-os fielmente, como autêntico exercício patriótico. No Senado ainda não há evento oficializado, entretanto, senadores deverão, igualmente, louvar a data insigne.

Nas homenagens a ser levadas a efeitos, todos os oradores devem rememorar a conduta impoluta do bravo Ulysses, cujo dramático desaparecimento abriu uma lacuna impreenchível no cenário político nacional.

Confia-se em que, nas Unidades Federadas, as Assembleias Legislativas, e nas comunas, as câmaras municipais, também realcem os 35 anos da Carta Cidadã, como estatuto avigorador dos nossos arraigados sentimentos democráticos.