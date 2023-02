Relembrando um educador

Na história da educação nacional, como em outros diversos aspectos da vida do país, muitos nomes importantes do passado acham-se hoje no completo ostracismo, como se sua contribuição para o Brasil tivesse sido de pouca ou nenhuma relevância. Um desses esquecidos é o fluminense Otelo de Sousa Reis (1890-1948), nascido na cidade de Itaboraí, que contribuiu com valiosos trabalhos intelectuais para a formação de diversas gerações de estudantes.

Sua própria trajetória como aluno foi fundamental para que, no futuro, se destacasse como professor e autor de livros em diversas áreas do conhecimento. Cursou humanidades e lecionou no tradicional Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, tendo posteriormente estudado na Faculdade Nacional de Direito, também na capital fluminense, onde se graduou. Cultor da língua portuguesa, manteve durante algum tempo, no jornal A Manhã, uma coluna sobre filologia e gramática, tendo colaborado em outros jornais e revistas, sobre diversos temas. Otelo Reis também foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, onde foi admitido como sócio efetivo em 6 de agosto de 1921 e, mais adiante, como sócio honorário, em 4 de dezembro de 1936.

Sua importância para a educação brasileira pode ser aquilatada pela vasta bibliografia que legou, abrangendo diversas áreas como a história, a matemática, o idioma pátrio e até o estudo do cosmos. Homem de grande inteligência, deixou obras como “História do Brasil”, “Breviário da Conjugação dos Verbos” (livro bastante conhecido e que ainda recentemente continua a ser reeditado, contendo informações sobre a correta utilização dos verbos em nossa língua), “Textos para Corrigir”, “Cosmografia”, “Guia da Análise Léxica”, “Temas para Redação”, “Três Palavrinhas”, “Geofísica”, “Primeiros Passos da Álgebra”, “Pesos e Medidas”, “Aritmética”, “Manual de Redação Oficial” e várias outras.

Otelo é um desses nomes marcantes na história educacional do Brasil, mas que são desconhecidos para a maior parte da população. Bom seria que nomes como o seu, hoje relegados ao completo anonimato, sempre fossem enaltecidos. São exemplos notáveis e verdadeiramente inspiradores.

Gilson Barbosa é jornalista