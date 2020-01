Relembrando Ibsen Pinheiro

Ao tempo em que exerci a presidência do Congresso Nacional, a Chefia da Câmara era ocupada por Ibsen Pinheiro, gaúcho dos mais brilhantes, que se impôs à administração dos seus pares pela postura retilínea, sobretudo na interpretação das normas regimentais, que sabia adotá-las com descortino, sendo, por isso, acatado por seus 512 colegas, com os quais vivenciava o cotidiano das atividades parlamentares e em outros momentos em que o Regimento Interno indicava de forma correta e precisa.

Em instantes de maior complexidade, como o impeachment do presidente Fernando Collor, a ele cabia, ouvidos os demais integrantes da Casa, autorizar o Senado a deliberar sobre aquela temática, evitando recursos que impedissem o trâmite da delicada proposição.

Pertencendo ambos ao MDB, sob a batuta obstinada e coerente de Ulysses Guimarães, atuávamos com serenidade, mas com firmeza, posicionando o Legislativo em perfeita sintonia com as mais legítimas aspirações populares.

Originário do Ministério Público dos Pampas, possuía um lastro jurídico abalizado, lavrando, ele próprio, os despachos monocráticos, também opinando naqueles que dependiam de decisão Colegiada.

Antes de alçar-se ao Congresso, foi detentor de mandatos de Vereador e Deputado Estadual, numa trajetória ascensional semelhante à deste colunista.

Voltando, no final da carreira, à condição de deputado estadual, liderou o Governo na Assembleia gaúcha, portando-se com a mesma habilidade, como se estivesse reiniciando uma porfia que lhe garantiu realce nacional.

Com o desaparecimento da esposa tornou-se menos expansivo, limitando a sua rotina ao exclusivo exercício das funções parlamentares, embora não se negasse a discursar em eventos partidários.

Dir-se-á sobre Ibsen, numa reprise do dito popular que “ele morreu sim, mas permanecerá vivo nos fastos inapagáveis da História...”.