Relembrança da Carta Cidadã

No próximo dia 05 de outubro ocorrerá mais um aniversário da Carta Cidadã, da qual o primeiro signatário é o inolvidável Ulysses Guimarães, responsável maior pelo portentoso e inovador Documento Básico do País, onde foram inseridas as mais justas aspirações do povo brasileiro.

Como Primeiro Vice-Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, compenetrei-me dos elevados encargos que me foram atribuídos, notadamente substituindo o eminente titular, cuja competência sempre foi considerada como insuperável, aureolado pelo talento fulgurante que mostrou à Nação o espírito público de um homem democrata e de inabalável formação jurídica, o que capitalizou respeito à sua conduta, diante de um plenário consciente que soube cumprir a árdua missão delegada pelo eleitor, através de voto livre, objetivando a consolidação de um texto constitucional no qual estivessem explicitados os direitos vinculados à Cidadania, fazendo o Brasil reingressar definitivamente no Estado Democrático de Direito.

Os acalorados debates que foram travados em torno de temas mais complexos recebiam a sábia orientação do próprio presidente da ANC, bem assim dos líderes de bancadas, resultando em aprovação pelo augusto Plenário, como etapa indispensável para compor a estrutura jurídico-institucional da Nação brasileira.

Na condição de seu substituto eventual na direção dos debates, busquei estar sintonizado com roteiro imposto aos trabalhos, sempre atento aos questionamentos a ele suscitado, a partir então, despontando soluções que caberiam à maioria decidir, soberanamente.

Acatado em suas decisões por gregos e troianos, Ulysses até hoje é considerado insubstituível, enaltecido por sua habilidade e postura irrepreensíveis, que se tornavam mais explícitas nas deliberações sobre questões de ordens e outros impasses que reclamavam a sua intervenção conclusiva.

A relembrança à faina constituinte e, consequentemente, ao bravo homem público tornou-se imperativa, a ele se garantindo o reconhecimento por sua atuação esclarecedora.

Portanto, ao inesquecível “Senhor Diretas”, como foi por todos cognominado, a imorredoura gratidão pelos relevantes serviços prestados à causa democrática entre nós.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte