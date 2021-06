Relatório sobre OVNIs representa mudança de postura do governo norte-americano

A revelação da existência de um grupo secreto de pesquisas de OVNIs atuando no Pentágono fez com que o assunto voltasse à tona no país. O programa teve sua existência reconhecida pelo Pentágono. Resultado: as pessoas voltaram a se questionar sobre os OVNIs, a pressão pública aumentou e oficiais de alto escalão se pronunciaram sobre o assunto. Desta vez, o objetivo é remover o estigma do “chapéu de alumínio” sobre o assunto.