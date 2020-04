Relações interpessoais na pandemia

O mundo sofreu uma parada. Se fosse um ser humano, diríamos que foi uma parada cardiovascular, pois o coração, órgão responsável pelo bombeamento de sangue no corpo, foi atingido e precisou de reparos. Ora, o que passamos hoje, senão as consequências do que fazemos circular no mundo?! Ao paciente enfartado é orientado um recomeço. Nesse sentido, o médico propõe exercícios físicos, alimentação balanceada, prática para a melhoria da qualidade de vida. E para o mundo, o que seria prescrito? A pergunta é uma reflexão válida para o momento atual.

O isolamento social é respaldado como uma das maneiras mais eficazes no combate à pandemia. Percebam que não se trata de férias, mas de um período de resguardo. Todavia, há quem discorde dessa perspectiva e entenda este momento como um descanso propício ao lazer, o que coloca a todos em perigo.

É preciso ter consciência do que estamos vivendo, de como a Covid-19 age e maltrata o ser humano, implicando em óbitos cada vez mais comuns em nosso País e, principalmente, em Fortaleza. As aglomerações importam no aumento da contaminação, por isso o fomento ao isolamento é tão necessário.

Compartilhar áreas de convivência e lazer dos condomínios, de clubes privados ou espaços públicos, é um ato de desrespeito ao próximo, aumentando as chances de mais pessoas sofrerem com o novo coronavírus. Portanto, tenhamos amor ao próximo e a nós mesmos, guardemo-nos da possibilidade de adquirir a doença e de, por consequência, propagá-la.

Lembremo-nos daqueles que se encontram enfermos, configurando as classes de risco, os quais já possuem necessidades específicas e que serão mais abatidos pelo vírus em ascensão. Quanta dor essas pessoas sofrerão caso não nos cuidemos e atinjamos a elas?!

Assim, proponho que vivamos esse período com a solidariedade que jamais vimos, que tenhamos fé, sejamos fortes e tratemos o isolamento social de modo sério para que alcancemos o fim da pandemia imersos num contexto de dignidade humana, de valorização da vida, de prevalência do amor.

Que combatamos à pandemia com consciência coletiva, empatia, solidariedade, amor, resiliência, alegria e muita determinação em alcançar o fim deste momento de dor e angústia que todos vivemos. Vamos ser melhores, mais fortes e sensatos. Que Deus esteja com cada um de nós, força meus amigos!

Geíssa Cavalcante

Professora universitária