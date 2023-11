Reforma tributária avança

Após meses de exaustivas negociações e debates, o Senado aprovou a aguardada Reforma Tributária, quando 53 parlamentares votaram sim e 24 contrários, diferença de placar não tão ampla, porém, prova de boa receptividade às mudanças propostas pelo Poder Executivo, com o relator, Eduardo Braga (MDB-AM), acolhendo sugestões de especialistas e entidades ligadas à esfera econômico-financeira.

A votação da matéria, cujas propostas se arrastavam há quase 40 anos no Congresso, foi marcada por discussões acaloradas, prolongando-se por mais de cinco horas no plenário, com senadores favoráveis destacando os pontos essenciais ao crescimento de nossa economia, segundo os mesmos, o que consequentemente promoverá justiça tributária e a redução das desigualdades regionais.

Por outro lado, opositores afirmaram que o teor da proposição foi desfigurado durante o seu trâmite, desse modo, não propiciando os benefícios então propalados, podendo majorar a já alta carga tributária, além de prejudicar o crescimento que o país tanto aspira.

Fato é que, a Reforma – considerada a “mãe” das demais –; busca a modernização do sistema tributário nacional, simplificando a cobrança de impostos e reunindo algumas categorias de contribuições em uma só modalidade taxativa (Imposto sobre Valor Agregado), com o governo assegurando que as novas regras reduzirão o peso das alíquotas atuais impostas ao contribuinte.

Uma das principais inovações da reforma foi a criação do Conselho da Federação, que será o gestor dos tributos sobre bens e serviços, composto por 18 integrantes, entre eles o próprio presidente da República, o vice e alguns ministros; governadores e representantes das entidades municipalistas, refletindo o equilíbrio entre os entes federados.

Ao agradecer o empenho da relatoria e dos demais membros da Casa, o presidente Rodrigo Pacheco foi enfático ao afirmar que a aprovação da Reforma mostrou ser o diálogo, o consenso e trabalho conjunto “o caminho para construir o Brasil do futuro”.

Todos concordam que esta pode a não ser a reforma perfeita, no entanto, fora discutida à exaustão, até alcançar o consenso.

Se os resultados serão como ansiadamente esperados, só ao tempo competirá dizer.