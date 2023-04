Reforma ímpar: História

Escrevemos esse artigo há mais de 22 (vinte e dois) anos e foi publicado no jornal Diário do Nordeste em 07.01.2001. Pouco avançamos. Por quê? O que falta? Eis o resumido texto: Já tivemos a oportunidade de fazer palestras, pronunciamentos, artigos, debates, enfim, participar de vários eventos acerca da necessidade da reforma tributária no Brasil. A reforma tributária pode ser iniciada, sem grandes entraves, mediante uma decisão política e com algumas providências legislativas de ordem infraconstitucional. Acreditamos que a realização da mencionada reforma poderá ocorrer com menos dificuldades nos anos ímpares.

Nestes anos não existem eleições e, consequentemente, as disputas por maiores fatias do bolo tributário, por parte, principalmente, governos federal, estaduais e municipais são menores, facilitando de forma significativa as conversações. Assim, no ano 2001, poderá ser mais fácil a concretização do tão almejado objetivo. É importante não esquecer que uma verdadeira reforma tributária para o Brasil deverá começar pelo fim dos obstáculos que impedem o crescimento econômico, bem como a melhoria da estrutura de distribuição de renda. Vale lembrar que é fundamental o equilíbrio entre receita e despesa, mediante mecanismos que venham simplificar o processo e reduzir de forma substancial os níveis de sonegação.

Por sua vez, com a globalização em ascensão, o barateamento da produção mediante custos mais compatíveis, o estímulo à competitividade, a desoneração das exportações e dos investimentos são objetivos básicos para que o País consiga uma taxa de crescimento adequada. Ademais, o mundo empresarial ressente-se de segurança jurídica, que é algo indispensável para que as importantes decisões de investimentos possam ser postas em práticas sem sobressaltos ou sem os riscos de alterações inopinadas, que, não raro, põem por terra qualquer tipo de planejamento. Vale ressaltar que a referida reforma depende, por um lado, de uma firme decisão política e, por outro, de uma negociação que seja realizada sem fundamentos cartoriais ou corporativistas.

Destaque-se que o País se defronta, principalmente, com pelo menos cinco questões sobre as quais o sistema tributário não pode ficar alheio: carga tributária elevada e mal distribuída; emprego; investimento; exportação e desburocratização. P.S- A política brasileira deve visar os princípios democráticos, abrangendo a justiça e a liberdade, bem como eliminar a ganância, o poder pelo poer, a corrupção e a falta de espírito público.