Reflexos da campanha eleitoral

Com as primeiras semanas de mobilização entre candidatos e correligionários, começam a ser vislumbrados os rumos da presente campanha eleitoral, de que são provas os sucessivos debates promovidos pelas emissoras de TVs, buscando identificar aquele que mais se aproxima do interesse popular.

Os comentários subsequentes passaram a ser convertidos em tema de apreciação das editorias políticas, além de opiniões dos jornalistas qualificados, trazendo a lume aspectos de discussões calorosas, quando se tornam mais veementes os questionamentos travados entre os que aspiram alçar-se à Presidência da República e aos Governos Estaduais, cada um, explicitando programas detalhados que serão cumpridos, caso venha a ser eleito para o almejado cargo, fazendo transparecer uma acuidade capaz de sensibilizar os segmentos mais politizados da comunidade nacional.

Os pretendentes, quer ao comando do País ou das Unidades Federadas, vêm procurando ser mais incisivos nas argumentações, visando cooptar ouvintes atentos, que poderão propagar acertos ou equívocos, servindo como contribuição daqueles que acompanham, cautelosamente, o desempenho de seu concorrente preferido.

Nos debates até agora exibidos, pequenos incidentes verbalizados agitaram os mais intrépidos, todos em busca da melhor formulação programática daquilo que deverá ser alcançado, tendo como meta principal o crescente desenvolvimento nacional.

O confronto entre Lula e Bolsonaro galvaniza a gama de expectadores, numa divergência sobre pontos de vista que tem servido de embasamento para avaliação de observadores especializados, com experiência em discussões diante das câmeras e microfones.

Não só os dois mais referenciados concentram maiores atenções, já que, segundo analistas, Ciro Gomes e a estreante Simone Tebet emergiram, satisfatoriamente, numa sinalização exitosa que os fizeram sobressair, pelo equilíbrio das propostas vinculadas como itens de projeto governamental.

Que assim prossigam os debates, em nível elevado, com o objetivo de fortalecer a convicção da massa votante, para que esta chegue às urnas imbuída de intuição correta e precisa. Dessa forma, teremos prelecionado uma autêntica lição democrática.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte