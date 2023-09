Reflexões sobre o Dia Internacional da Democracia

A ONU registrou 15 de setembro como o Dia Internacional da Democracia, um momento oportuno para contemplar os desafios para a sua efetivação em todo o globo, diante de governos totalitários cada vez mais influentes. A democracia é um sistema de governo que, embora amplamente aceito como um dos mais justos, pois legitima o povo como seu titular, enfrenta atualmente ameaças significativas. Governos populistas têm emergido com força, aproveitando-se da instabilidade geopolítica internacional para consolidar o poder. À medida que enfraquecem a imprensa independente e a liberdade de expressão, esses autocratas minam a essência da democracia.

Outra ameaça evidente é a proliferação das fake news, que corrói a confiança nas instituições democráticas. Informações falsas se disseminam num piscar de olhos, influenciando a opinião pública e deturpando a realidade. Tribos terraplanistas têm surgido a todo momento, moldadas na fôrma enviesada de algoritmos das redes sociais e mídias ideologizadas. Isso prejudica a capacidade das pessoas de tomar decisões coerentes e mina a integridade do processo democrático. A constante violação dos direitos humanos é crise existencial à democracia. Em muitos países, assistimos à repressão de grupos minoritários, perseguição política e enfraquecimento das instituições. Esses atos corroem a base da democracia, que se fundamenta na proteção universal dos direitos humanos.



Entretanto, mesmo diante desses desafios, a democracia é um sistema resiliente e adaptável. Seu verdadeiro poder reside nas mãos do povo, e é a sociedade civil que desempenha um papel crucial em seu desenvolvimento e preservação. As ações para seu fortalecimento passam por mídia independente, educação para a cidadania, diálogo e compreensão do pluralismo e diversidade. Este dia 15 de setembro é um lembrete de que a democracia é um sistema valioso, porém vulnerável. Winston Churchill disse certa feita que a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as demais. Ele tem razão, sem democracia, perde-se por completo o ideal civilizacional. Vale a reflexão!