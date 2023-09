Reflexões para o dia nacional de luta das Pessoas com deficiência

Estive no começo de setembro peIa primeira vez. Para quem nunca ouviu falar, trata-se do considerado maior museu a céu aberto do mundo, instalado entre as montanhas da cidade de Brumadinho (MG). Passei anos a ouvir o quão fantástico era aquele espaço, onde se respirava arte e além de tudo, ar puro, mata encantadora e agradável aonde era preciso ir mais de uma vez pra dar conta de tanta coisa a ver e usufruir.

Pois bem. Sou um homem com deficiência física, amputado desde os 12 anos. Sou artista, e essa era uma grande desculpa para eu querer visitar Inhotim. Porém, desde o primeiro passo ao adentrar os corredores do parque até minha saída, deparei-me com diversas inacessíbilidades, desrespeito e desfeita com os corpos de pessoas com deficiência, pessoas idosas, com mobilidades reduzidas, entre tantos que precisam de alguma diferenciação para o acesso. Logo na primeira galeria me deparo com a falta de rampa e ou elevador. As distâncias íngrimes de uma pra outra, caminhos estreitos, muitos deles com pedregulhos ou no chão batido.

O acesso com os carrinhos são generosos e frequentes, mas nos deixam à beira de espaços que não possibilitam em nada a uma pessoa usuária de cadeira de rodas, por exemplo, acessar as galerias, afinal não é essa a razão maior para visitar aquele espaço? Observo que as obras de arte estavam sem legendas, interpretação em Libras, ausência total de audiodescrição em todas as que alcancei ver, recursos assistivos zero num espaço em que pelo menos cheguei a presenciar mais de quatro pessoas com deficiência no mesmo dia. Era feriado da independência, portanto deveria estar ali muito mais pessoas com suas diferentes possibilidades sem conseguir acessar as obras caríssimas de artistas do mundo inteiro.