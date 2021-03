Redesenho político pós-pandemia

Ainda um pouco distante do pleito presidencial, mobilizam-se alguns postulantes à Primeira Magistratura, considerando-se inevitável a pretensão de Jair Bolsonaro, cujo talento para despertar preferências acha-se renovado a cada dia, em movimentações variadas, num esforço para popularizar a sua postura, com aparições em todos os recantos, em busca de capitalizar simpatias e, com isso, melhor manter-se na proximidade da massa votante, espalhada pela imensidão de nossa faixa territorial.

Se, aqui e ali ele enfrenta críticas da mídia, utiliza as redes sociais para ultrapassar empecilhos, dentro de estratégia que não deixa diminuir o seu índice de aprovação no seio da opinião pública.

Em qualquer decisão governamental que possa ensejar reação popular, Bolsonaro se move para reduzir o desgaste, restaurando o prestigio e predispondo-se a continuar no intento de garantir percentuais estimulantes de aceitação coletiva. Ninguém lhe tira, pois, o propósito de reconduzir-se ao Planalto, em meio a alternativas que restabeleçam o seu livre trânsito entre os variados segmentos sociais.

Dentro dessa postura de rápidas reformulações, ele almeja logo manter popularidade, retornando ao topo da lista de aferição e deixando adversários aturdidos pela celeridade com que readquire confiança inabalável.

Nesse ritmo procedimental o chefe do Executivo se recompõe para o novo embate, alicerçado em inovações de conduta, adequadas à cada conjuntura. A sua candidatura tornou-se, assim, irreversível, como estará comprovado nas próximas ações do xadrez político.

Se são muitos os observadores que adotam esse mesmo posicionamento crítico, este articulista, igualmente, ajustado a tais articulações, nos seus 50 anos de atividade política, pensa que ele está no rumo certo nesse processo de articulações.

Todas essas conjecturas esbarram no axioma, segundo o qual “muita água ainda vai passar por debaixo da ponte...”.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte