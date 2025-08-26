Diário do Nordeste
Redes sociais e IA como aliadas na carreira

O seu perfil no LinkedIn, por exemplo, é muito mais do que um currículo digital, ele é o cartão de visitas que estará disponível 24 horas por dia para recrutadores e empresas

Valéria Mota
Valéria Mota producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Gerente de recursos humanos
Gerente de recursos humanos

Vivemos em um mundo cada vez mais conectado, no qual a forma como nos posicionamos no ambiente digital pode abrir ou fechar portas profissionais. Seja para conquistar um novo emprego, mudar de carreira ou consolidar sua marca pessoal, é essencial entender que as redes sociais e as ferramentas de Inteligência Artificial não são apenas espaços de entretenimento ou tecnologia, mas poderosas aliadas no desenvolvimento da trajetória profissional.

O primeiro passo é o posicionamento estratégico nas redes. O seu perfil no LinkedIn, por exemplo, é muito mais do que um currículo digital, ele é o cartão de visitas que estará disponível 24 horas por dia para recrutadores e empresas. Manter as informações atualizadas, compartilhar conteúdos relevantes para sua área e interagir de forma construtiva com outros profissionais são práticas que fortalecem sua imagem e demonstram que está ativo e conectado às tendências do mercado.

Mas não se trata apenas de estar presente, é preciso agir com propósito. Isso significa pensar no que você quer comunicar, no tipo de oportunidade que busca e na rede de contatos que deseja construir. Publicações que evidenciem suas competências, conquistas e aprendizados criam um histórico profissional consistente e atraente.

Nesse contexto, a Inteligência Artificial surge como uma aliada estratégica. Hoje, já é possível utilizar ferramentas de IA para otimizar currículos, gerar cartas de apresentação personalizadas, treinar para entrevistas e até identificar vagas alinhadas ao seu perfil. Quando usadas de forma consciente, essas soluções economizam tempo e ajudam a destacar pontos fortes que muitas vezes passam despercebidos pelo próprio candidato.

No entanto, vale lembrar que tecnologia não substitui a autenticidade. A IA pode apoiar na organização e no direcionamento, mas é a clareza sobre seus objetivos e a forma como comunica suas competências que realmente fazem diferença.

Em um mercado de trabalho cada dia mais competitivo, unir presença digital estratégica e uso inteligente da tecnologia pode ser o diferencial que separa quem apenas busca oportunidades de quem efetivamente as conquista. O futuro do trabalho exige habilidades humanas e domínio pleno das ferramentas digitais.

Valéria Mota
Há 44 minutos
