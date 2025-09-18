A conquista de cinco premiações pelo Ministério Público do Ceará na 13ª edição do Prêmio CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público - é motivo de imenso orgulho, mas, sobretudo, de profundo agradecimento. Esse reconhecimento nacional não é apenas uma vitória institucional. É, antes de tudo, o reflexo direto do compromisso, da competência e da dedicação de cada membro e servidor que compõe o MPCE.

Sob o tema “Reconhecer o Agora, Inspirar o Amanhã”, a edição deste ano nos convida a refletir sobre a relevância das ações que impactam positivamente a sociedade. Os projetos premiados — Robô de Verificação de Candidatura Eleitoral, Análise Inteligente das Contas Públicas Municipais, Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência - Nuavv Digital, Ouvidoria na Praça e Pequenos Passos — representam muito mais do que inovação: são o retrato de uma instituição viva, conectada com as demandas sociais e movida por pessoas comprometidas com o bem comum.

A cada servidor que se dedicou à concepção, execução e aprimoramento dessas iniciativas, meu mais sincero agradecimento. Aos membros que lideram com responsabilidade, sensibilidade e visão de futuro, minha profunda admiração. Essa conquista é coletiva e reafirma que, juntos, podemos transformar a realidade que nos cerca.

Seguiremos firmes no propósito de fortalecer o Ministério Público cearense, guiados pela ética, pela eficiência e pela inovação.

Que essas premiações inspirem novos passos e sirvam de combustível para continuarmos avançando, com coragem e responsabilidade, na construção de um MP cada vez mais próximo da sociedade que servimos.

O MPCE projeta um futuro de continuidade das boas práticas, ampliação de resultados e consolidação de sua missão constitucional. As premiações no CNMP 2025 não apenas coroam um ciclo de trabalho bem-sucedido, mas também inspiram novos passos em direção a uma atuação cada vez mais transformadora.