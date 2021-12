Recesso com política em ação

Legenda: Mauro Benevides Foto:

Com o Legislativo prestes ao recesso, o trabalho político-eleitoral processar-se-á com maior intensidade, quando os postulantes a cargos eletivos no pleito vindouro disporão de tempo para articular as bases partidárias e o consequente esboço de possíveis coligações, visando ao fortalecimento de candidaturas, especialmente para presidente da República e governadores, além de parlamentares nas esferas federal e estadual, num esforço que objetiva granjear simpatias e, posteriormente, o próprio sufrágio, através de diálogos, em tempo hábil para as concentrações e pequenos comícios, a fim de consolidar as respectivas chapas para aos postos pleiteados.

A pausa nas atividades do Congresso e Assembleias facilitará a permanência dos candidatos em seus respectivos redutos eleitorais, numa diversificação que se multiplica durante passeatas e reuniões fechadas, mesmo com uma pandemia resistente, entretanto, tudo realizado com as devidas precauções dos órgãos de saúde, a começar, pelo próprio Ministério.

Como ato principal despontam as Convenções, envolvendo cargos executivos e legislativos, numa configuração que irá para as ruas, mesmo que remanesçam cuidados com as variantes da Covid que, aos poucos, já chegaram ao País.

Se é certo que João Dória formalizou a condição de disputante, Bolsonaro já havia se antecipado, seguindo numa disposição sem claudicância, escolhendo como sua legenda o PL, com a insistência do ex-deputado Valdemar Costa Neto, que tive como colega no Parlamento.

Seguem-se nesta trilha de mobilização Ciro Gomes, Lula da Silva, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, Sérgio Moro e outros tantos, empenhados na refrega que se descortinará melhor em julho, quando os pretendentes serão escolhidos oficialmente, iniciando a busca pelo voto e aguardando o resultado da urna eletrônica, já armada pela Justiça Eleitoral, que manteve tal instrumento, a fim de impedir fraudes, sempre alegadas em pendências anteriores.

Tais prognósticos são explicitados com base em experiências de disputas passadas, variando apenas os nomes dos concorrentes.

Este panorama ora delineado, não é preciso ver para crer, pois a própria história isso espelha, sem titubeios...

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte