Recaatingamento - colchão sócio-econômico

O Ceará é o estado da federação brasileira mais susceptível à desertificação, podendo atingir a totalidade da sua superfície, haja vista, o seu território possuir noventa e dois por cento da sua área encravada no semiárido.

Entre as principais causas para sua desertificação estão: (i) Uso intensivo da terra até a exaustão pelos produtores rurais, sem preocupar-se em repor os elementos assimilados pelas plantas: não existe um tempo do pousio adequado; (ii) Elevado excessivo pastoreio: uso da terra com uma população animal acima de sua capacidade de suporte o que provoca ainda, a compactação do solo; (iii) Desmatamento intensivo, deixando o solo, totalmente desprotegido e, favorecendo a erosão: (iv) Queimadas descontroladas que destroem a microfauna e as matérias orgânicas do solo; (v) Extrativismo de madeira para a produção de lenha feito de modo predatório; (vi) Manejo e utilização com lavouras com a utilização de implementos agrícolas inadequados e plantação realizadas morro abaixo: (vii) Irrigação descontrolada, provocando a salinização e alcalinização do solo, por capilaridade, agravado pelos balanços hídricos negativos na maior parte do ano; (viii) Mineração, por se tratar de atividade predatória, devasta todo o ambiente em volta; (ix) Densidade populacional, com uma média de 28 hab./km² (uma das mais elevadas, tomando-se por base outras regiões semiáridas).

As principais consequências dessas ações estão a fertilidade do solo, à baixa qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos, que compromete a produtividade das culturas; a quantidade de terra arável; a produção de alimentos para subsistência e comercialização; o agravamento de problemas sociais como desemprego, baixo nível de renda e êxodo rural, ocasionando a condição de pobreza extrema.



Para mitigar essas ações danosas aos recursos naturais cearense está sendo proposto um colchão sócio-econômico chamado Recaatingamento. Esse projeto executado com essências da própria caatinga (Umbu Gigante, Umbu_Cajá, Siriguela etc.) vai desencadear processo sócio-econômico-ambiental, articulando, um estrategicamente, a implantação de um processo de mudança cultural da caatinga cearense, com valorização dos produtos regionais, visando consagrar a visão empresarial do agronegócio, capacitando e organizando o produtor para desempenhar, com eficiência e eficácia, seu papel na cadeia produtiva, a saber: (i) produzir com qualidade, visando a preferência dos mercados pelos produtos oriundos do extrativismo e dos plantios comerciais de Spondias e da agroindústria regional, assegurando a permanência em tais mercados no longo prazo, inclusive com a ampliação nas posições de vendas; (ii) buscar, de forma sistemática, produtividades que resultem em custos consentâneos com outros produtos regionais; (iii) negociar preços remuneradores para o produto, compatível com as margens pertinentes praticadas na cadeia de valor agroalimentar regional e nacional.

Nizomar Falcão Bezerra é engenheiro agrônomo da Ematerce e Associado da Assema