Reajuste: nem mel, nem cabaça!

Baseando-se nas informações divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC) a remuneração desses profissionais passará de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. Contudo, reprisando o mesmo episódio da última temporada, a Confederação Nacional de Municípios (CNM), mais uma vez se posicionou contra o reajuste, ratificando uma provável inexistência de base legal para o aumento salarial do piso nacional do magistério.

Nem mel, nem cabaça, nem muito menos reajuste! Afinal esses que aí estão atravancando esse caminho, eles passarão, eu passarinho! Posto isso, conforme amplamente noticiado, na última terça-feira, dia 17, foi publicada no Diário oficial da União (DOU) a Portaria nº 17 que estabeleceu para este ano o reajuste de 14,9% no piso salarial dos professores.

Segundo o alerta da entidade, “os governos Bolsonaro e Lula têm, portanto, a mesma posição em relação ao reajuste; ambos não consideram o pacto federativo para não confrontar o movimento sindical dos professores”, uma vez que em 2022 o reajuste proposto foi 33,24%. Em outros termos, para a CNM nem um ou o outro, nem muito menos os professores, isto é a prudência recomendada pelo famoso adágio foi assim convertida: “a entidade mantém a orientação dada no início de 2022 de que os Municípios não estão obrigados a dar o reajuste baseado em dispositivo sem validade legal”.

Em resumo, a CNM acredita que esse vácuo legislativo acontece porque o reajuste se baseia em critérios que remetem à Lei 11.494/2007, revogada pela Lei 14.113/2020, de regulamentação do novo Fundeb.

Contudo, segundo o professor de Direito da UFABC Salomão Ximenes, na esperança de que uma mão providente, no fim das contas, fisgará a cabaça, a análise da CNM, não possui respaldo jurídico. Diante disso, no artigo editorado pela Carta Capital, Ximenes explica que a nova Lei do Fundeb não revoga a Lei do Piso, o que torna temerária a posição da confederação.

“Não há uma mudança de cenário relevante com a nova Lei do Fundeb em relação à obrigação jurídica de pagamento do piso. A obrigação segue vigente. A lei não foi revogada, inclusive não há mudança de posicionamento no âmbito do Ministério da Educação.”

Davi Marreiro é consultor pedagógico