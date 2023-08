Reabilitação de Crédito: alternativa para os empresários tomarem “fôlego” neste segundo semestre

Não é de hoje que o Brasil vem crescendo em números de endividados. São mais de 70 milhões de brasileiros inadimplentes, segundo o Serasa. Além disso, dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontam nada menos do que 78% das famílias com alguma dívida. E, quando saímos de pessoas físicas e vamos para o CNPJ – pessoas jurídicas, os números não são tão diferentes. O Serasa aponta recorde histórico, com 6,5 milhões de empresas negativadas, somando R$ 112,9 bilhões em dívidas.

Para tentar amenizar esse contexto, uma das alternativas que vem sendo bastante procurada por empresários é a reabilitação de crédito, que assume um papel fundamental para ajudar na estabilidade financeira

Primeiramente, é importante compreender o que significa a reabilitação de crédito. Trata-se de um processo no qual empresários que enfrentaram problemas financeiros anteriores buscam recuperar sua reputação junto aos credores e restabelecer a confiança no mercado. Quando uma empresa consegue reabilitar seu crédito, ela abre portas para novas oportunidades, como a obtenção de empréstimos e financiamentos em melhores condições, além de poder retomar parcerias comerciais vantajosas.

O primeiro passo para uma reabilitação de crédito é fazer um diagnóstico junto aos órgãos de proteção ao crédito para identificar as dívidas que estão gerando restrições. Em seguida, são retiradas todas as restrições do CPF ou CNPJ, restaurando o score e facilitando na obtenção de crédito. Garantindo assim que o empresário ganhe tempo para se reorganizar financeiramente.

Um dos principais benefícios da reabilitação de crédito é a possibilidade de reconstruir a imagem da empresa. Ao mostrar comprometimento em resolver os problemas financeiros passados e adotar medidas para evitar futuras dificuldades, os empresários demonstram responsabilidade e confiança, fatores cruciais para conquistar a credibilidade dos credores e parceiros comerciais. Essa nova reputação abre portas para relações comerciais mais sólidas e duradouras, essenciais para o crescimento sustentável do negócio.

Essa alternativa desempenha um papel crucial na vida dos empresários, fornecendo uma segunda chance para reverter dificuldades financeiras e construir um futuro próspero para suas empresas. Ao buscar a reabilitação de crédito, os empresários têm a oportunidade de reconstruir sua imagem, restabelecer a confiança do mercado, obter recursos financeiros necessários e garantir uma vida pessoal mais estável. Portanto, investir na reabilitação de crédito é uma decisão estratégica e essencial para o sucesso a longo prazo dos empresários e de seus empreendimentos.

Bruno Souza é empresário e sócio-diretor da Recomece Brasil