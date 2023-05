Racismo: estádios e escolas

Usando como referência as palavras de Bonilla-Silva, o racismo realmente nunca será apenas um fenômeno individual que se manifesta de forma isolada. Visto que, sempre se apoiou em um sistema estrutural que permeia ainda todas as instituições e relações sociais. Isto é, estão encostados na mesma estruturação hedionda: os atos racistas ocorridos no estádio Mestalla, em Valência na Espanha; assim como, o espancamento recente de um estudante negro, cometido na saída de uma escola estadual no bairro Belenzinho, em São Paulo. Com isso, comprovadamente podemos entender que muitos, chamados de ‘humanos’, foram sequer ‘imunizados’ contra esta pústula social terrível chamada racismo. Mesmo assim, purulentos, frequentam escolas e estádios, arquibancadas e salas de aulas, instituições e estabelecimentos.

Por isso, posto que o racismo não escusa nenhuma instituição social, recentemente em entrevista ao portal Metrópoles, a atual secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweickardt, discorreu sobre como a desigualdade e o racismo no país estão refletidos na Educação. Conforme a professora, doutora em sociologia e antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o enfrentamento ao racismo também é um desafio para a educação brasileira, afinal, temos em nosso país, infelizmente” uma estrutura de racismo que está comprovada, sabemos inclusive que temos uma diferença muito grande dos níveis de aprendizagem em relação a raça e nível socioeconômico.”

Uma das evidências que comprovam esse sistema segregador, presente inclusive em estruturas de governança, vemos concretamente no acesso à educação básica em nosso país. O portal destacou por exemplo uma pesquisa produzida pela Unicef Brasil em 2021. Nela, foi identificado que ’fora da escola’, crianças e adolescentes pretos, pardos e indígenas, com idades de 4 a 17 anos, representam 71,3% do número total de negligenciados. Falando de indiligência, precisamos urgentemente viabilizar, no mínimo alguns imunizantes, como: políticas antidiscriminatórias efetivas, de equiparação socioeconômica e que promovam a representatividade.