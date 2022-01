A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição consagrada, respeitada e exerce papel fundamental para o exercício e a fiscalização de direitos e garantias dos cidadãos, também os advogados. O direito à saúde é um deles.

Durante toda a pandemia, pela qual ainda estamos passando, a OAB não mediu esforços para auxiliar, não só juridicamente, na preservação de vidas e na promoção da vacinação.

Muito tem se discutido a respeito da deliberação do conselho seccional da OAB/CE, que, por unanimidade, repita-se, unanimidade, alterou a forma de votação de escolha dos dois nomes de advogados que comporão duas listas sêxtuplas que serão submetidas ao TJ/CE e, ao final, ao governador do Estado, para as duas vagas de desembargadores pelo quinto constitucional.

Vale ressaltar que recentemente, em novembro de 2021, houve eleições da OAB, quando foi eleita a chapa que atualmente representa a entidade no Ceará, juntamente com o conselho seccional, o qual, em votação, decidirá acerca dos nomes para compor essas listas. Será que, endossado em eleição direta e legítima tão recente, não teria o conselho condições mais adequadas para exercer tal função?

Nas eleições político-partidárias, quando elegemos, por exemplo, um deputado estadual ou federal, é necessário que toda decisão que for tomar e todo voto que for proferir tenhamos novas eleições ou consulta à população?

Em plena terceira onda de pandemia, a quem interessa a cega discussão de levar a classe às urnas para votar em nomes que posteriormente seriam de toda forma submetidos ao próprio conselho? Se houvesse a consulta, não estaria a OAB/CE sendo agora criticada pela exposição? Será que é a chamada tendência do contrário como forma de simplesmente fazer oposição? Tudo bem. Também é um direito e deve ser respeitado.

Em outra via, preocupada com a saúde de todos, em plena pandemia, de forma democrática em votação, a OAB/CE decidiu, acertadamente, inclusive em sessão telepresencial, evitar a exposição da sociedade aos males da pandemia da covid-19 e de todas as síndromes gripais, bem como evitar o atraso na escolha dos nomes para compor o Tribunal, que necessita com certa brevidade desta seleção para certamente auxiliar em sua produtividade. Ganha a sociedade. E ganha com saúde!

Igor Cesar Rodrigues

Advogado