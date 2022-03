Queremos eleição sem guerra

O quadro dantesco por que vêm passando alguns outros países impiedosamente, causando malefícios incalculáveis, está a requerer dos nossos governantes ação pacificadora imediata, pondo-se fim a essa situação catastrófica, num panorama de destruição continuada, sem dó, nem piedade.

O que já ocorreu do início do confronto, envolvendo a Rússia e Ucrânia, até os dias de hoje, é algo inenarrável, merecendo o veemente repúdio de toda a humanidade, à espera de que, sem mais delongas, desponte no horizonte uma aureola de paz, aspiração sempre sonhada por todos os povos do universo.

É inadmissível que nessa fase da História terrestre, em pleno século XXI, assistimos atitudes com esse padrão de atrocidades, exigindo que se ponha termo a um cenário pavoroso, que reclama urgente decisão pelo clima de união, sem o que, milhões de indivíduos continuarão a sofrer toda a sorte de crueldade, numa sequência interminável de perda de vidas preciosas.

Se até o momento, os apelos foram veiculados nos meios de comunicação com absoluta intensidade, nada tem sido bastante para coibir tamanho despautério, que há desnorteado todos os recantos do nosso planeta, desde os primeiros instantes, causando indignação e revolta, principalmente pela morte de inúmeros inocentes.

Até o Papa Francisco evocou todos os santos para que rezem intensamente para o fim de algo aterrorizante, não dispensando os agressores de uma reflexão que reoriente a esfera global, complementada com uma reação vigorosa das demais nações, não se permitindo procrastinações de qualquer jaez.

Se as vozes terrenas não forem ouvidas, como apelos patéticos, aguardaremos que logo possa emergir um clamor inspirado por Deus, uma vez que só assim se irá operacionalizar o retorno da necessária e almejada tranquilidade, entoada num apoio incontido pelos cinco continentes.

Somente essa miraculosa intercessão dos céus permitirá que possamos conviver sem sobressaltos, aguardando-se que volte a reinar a paz por entre os homens e mulheres de boa vontade...

Dentro de tais expectativas, confiamos em que se restaure, o quanto antes, a harmonia no mundo inteiro.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte