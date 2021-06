Quem odeia seus professores?

Dessa forma, o Brasil produz um paradoxo: o do povo que valoriza a educação no discurso, mas que despreza e odeia profissionais da educação. Em uma pesquisa com 100 mil educadores de 34 países, a OCDE constatou que apenas 12,6% dos professores, no Brasil, acreditam que a profissão é valorizada pela sociedade. A média global é de 31%.