A sustentabilidade do estado depende, sobremodo, de sua capacidade de manter-se a partir da cobrança e da aplicação corretas dos tributos. Nessa dinâmica, a Secretaria da Fazenda do Ceará tem sido instrumento de extrema importância para evolução do estado e do povo cearense. De comprovada competência, reconhecida nacionalmente, a Sefaz manifesta seu brilho por meio dos servidores. A instituição é o conjunto das pessoas; quem faz a Sefaz é o fazendário, tendo por parceiros a sociedade e os contribuintes, que cooperam, com os impostos, para a manutenção da linha de desenvolvimento crescente que o Ceará tem experimentado nos últimos anos.

Os servidores, capacitados, têm algo também essencial para a grandeza da estrutura: o compromisso com o estado – que não é apenas arrecadatório, mas de busca da justiça fiscal. São servidores com a sensibilidade de que o trabalho que operam interfere no cotidiano de todos, possibilitando às pessoas saírem das situações de miséria e de analfabetismo, de saúde e educação precárias para condições melhores de vida, conquistando-se mais dignidade.

O fazendário tem se preocupado permanentemente com as condições de manutenção do diapasão de crescimento do estado do Ceará. Nessa perspectiva, a reforma tributária em tramitação, tem sido tônica no Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf), na medida em que discute de maneira aberta e profunda a temática, a fim de que os estados não sejam prejudicados e, consequentemente, as pessoas – os cearenses em particular – não amarguem prejuízos, principalmente os mais vulneráveis.

A reforma tributária está chegando, e vai passar por muitas mudanças; ainda há uma série de ameaças no ar. O povo cearense, porém, pode ficar tranquilo que fazem a Secretaria da Fazenda farão o que for possível para que o Ceará continue seguindo o caminho do desenvolvimento.

Nosso propósito é que as crianças possam ser as maiores beneficiárias desse esforço. Para o futuro que se há de constituir, necessário se faz que o planejemos agora.

Nilson Fernandes é fazendário e diretor de Comunicação do Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf)