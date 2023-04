Quem devemos valorizar em um condomínio

A gestão de um condomínio envolve diversos desafios, entre eles garantir a segurança dos moradores, manter a infraestrutura do espaço em bom estado e lidar com conflitos entre vizinhos. Hoje, a terceirização de mão de obra se tornou uma prática comum e rotineira pois engloba vários benefícios como, por exemplo, a comodidade e a segurança de ter bons profissionais para administrar todos os processos, delegando as responsabilidades e organizando as atividades de cada setor. É aí que entra um ponto fundamental, a qualificação de quem exerce todas essas atividades.

Quando um profissional é treinado e está atualizado em relação às melhores práticas de sua área de atuação, seja ele na função de zeladoria, portaria, jardinagem e outras, ele tem mais condições de realizar um trabalho de qualidade, o que beneficia diretamente os moradores. Digo isso e acrescento que as capacitações não devem ser pontuais, mas regulares a fim de manter os prestadores de serviços atualizados em relação às melhores práticas de suas áreas de atuação.

Uma boa forma de o síndico se assegurar da qualificação profissional dos colaboradores oferecidos pela empresa terceirizada é entender e conhecer como funciona o processo seletivos e o treinamento deles. Esse ponto é muito importante pois são esses colaboradores que podem ajudar a prevenir várias situações de perigo, inclusive acidentes no condomínio. Um bom administrador de condomínios, por exemplo, pode identificar problemas na infraestrutura do prédio antes que eles se tornem mais graves e, dessa forma, evitar situações de risco para os moradores.

Porém, é importante que se fale que toda capacitação gera custos, mas ela não pode ser vista como um gasto, mas como um investimento. Em um condomínio, seja ele residencial ou comercial, são os seus colaboradores que geram agilidade nas execuções e propõem soluções pertinentes. Ao valorizar a formação dos prestadores de serviço, o condomínio está contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores e para a valorização do patrimônio.

Oscar Lima é diretor da administradora, prestadora de serviço e facilities Metas