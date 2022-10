Quem gosta de ditos populares conhece muito bem aquele: “Quem brinca com fogo pode se queimar”. A frase se aplica na atualidade a muitas regiões do planeta assoladas por incêndios, vários deles provocados criminosamente pela ação humana. A Europa enfrenta diversas situações críticas, como em Portugal, Espanha, Grécia e outras nações, em função das elevadas temperaturas no final do verão.

Aqui, notadamente na região Centro-Oeste, a situação se agrava com a baixíssima umidade do ar, os fortes ventos e as temperaturas na faixa dos 30oC. É o que os bombeiros dos Estados ali situados chamam de “efeito dos 30”, quando esses três fatores – temperatura, ventos e umidade do ar – se estabilizam perigosamente neste limite numérico, desencadeando assim, somada à atividade criminosa de muitos indivíduos ali residentes, a atual destruição que afeta duramente a fauna e a flora de toda aquela área.

Muito triste, ver tantas perdas, animais e plantas sendo queimados, calcinados pela irresponsabilidade de muitos! Além da situação brasileira, esses incêndios nas já poucas florestas europeias e também na Califórnia (EUA) nos entristecem e apavoram, também. Infelizmente muitos governantes, espalhados pelo planeta, não têm se sensibilizado para a gravidade dessa situação geral que poderá resultar, algumas décadas adiante, num quadro irreversível de destruição natural da Terra, afetando as futuras gerações, a continuidade da espécie.

Muitos seres humanos parecem crer que, sozinhos, devastando toda a biodiversidade que os cerca e que tanto sofre com seus atos impensados e criminosos, continuarão a sobreviver. Desalentador, o panorama que se desenha aos nossos olhos, para as gerações que seguir-se-ão às atuais! Faz-se necessário, pois, mais do que nunca, que os alertas divulgados por cientistas de todo o mundo, nesses painéis climáticos que ocorrem frequentemente, sejam levados a sério pelos líderes que têm, de fato, poder de decisão. “Onde há fumaça há fogo”, observa outro ditado popular. Que ainda possamos reverter o perigo, antes de que o caos irremediável e definitivo se estabeleça!

Gilson Barbosa é jornalista