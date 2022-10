Que país será esse?

Com muita honra, muita felicidade e muito trabalho, começarei o ano de 2023 exercendo meu segundo mandato como deputado estadual. Na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará, em artigos ou nos debates naturais da vida política, cotidianamente, tenho defendido a ideia de que parlamento é a cara do povo que o representa.



Respeito máximo àquela singela, porém profunda ideia, de onde emana o poder. E, se um dia foi comum dizer que eleitores do Brasil não se importavam com o voto para parlamentares, creio que agora esse cenário começa a mudar.



Há identificação ideológica consistente e muita cobrança sobre a atuação no legislativo. Redes sociais é a vitrine mais óbvia. E aí cabe a reflexão, como homens e mulheres se preparam para o exercício parlamentar? Ou apenas como se preparam? Olhar as redes sociais de muitos deles ou delas preocupa bastante.



E isso tem tudo a ver com o Brasil que saiu das urnas agora. E também com o Brasil que virá a partir de 2023. O que o Brasil mais precisa é de oportunidade, qualificação, uma melhor distribuição de renda, educação e avanço na segurança pública. Nesses pilares estão nossos maiores desafios. Mas as pautas de costume escondem esses problemas.



Será, de fato, que nosso problema está na comparação esdrúxula com a Venezuela? Está em um fantasioso perigo comunista? Na forma como se debate aborto? O parlamento tem uma missão nobre: parlar. E conteúdo sabemos, é o que diferencia as pessoas e, por consequência, os povos. Sendo assim olhando atuações parlamentares ao longo desse grande Brasil creio que nossa bandeira está ficando, sim, vermelha. Porém esse rubor é consequência de um pouco de vergonha.



Finalizo esse texto com a preocupação de não passar desesperança. Sendo assim, se eleitores brasileiros começam a prestar atenção na atividade parlamentar, é natural que estejamos entrando em um processo de aprendizagem. E em breve saberemos não apenas cobrar, mas também filtrar quem mandamos para as tribunas legislativas. E quando esse dia chegar, diante da pergunta “que país é esse?”, responderemos com altivez que será o Brasil dos nossos sonhos.

Romeu Aldigueri é deputado estadual pelo PDT