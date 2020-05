Que empresa queremos ser?

A crise atual surpreendeu os empresários de diversos setores. Em meio às incertezas, há uma percepção quase unânime: estamos vivendo uma crise única. Isso nos leva a pensar que estamos desabrigados e sendo arrastados pela tormenta. Isso não é verdade.

O isolamento provocou novos hábitos e comportamentos no universo corporativo. Foram revistas as necessidades de manutenção ou atualização dos processos de trabalho. A crise coloca à prova a nossa resiliência e a capacidade de nos reinventar. Agora o empresário tem duas escolhas: esperar passar a crise para pensar nos rumos para seu negócio ou se preparar e tirar máximo proveito da situação. Essas escolhas definirão qual a empresa que você quer depois do novo Covid19.

Se você quer um retornar rápido ao topo, o planejamento para pós-pandemia começa agora. Como a sua empresa se posiciona ante o atual cenário vai reverberar quando o cenário econômico se normalizar.

Por isso, reinvente o seu negócio. De que forma você pode estar ativo agora? O serviço pode ser oferecido online? Estruture as ações para gerar caixa agora, afinal é preciso se manter para voltar com força total.

Reorganize as metas. Não adianta esperar um cenário positivo para isso. Monte um grupo de gerenciamento de crise, faça um novo planejamento, pelos próximos três meses e reavalie semanalmente.

Não se acanhe em pedir ajuda. Com futuro incerto, com certeza você vai precisar de ajuda, principalmente de profissionais que ofereçam clareza ao seu planejamento estratégico. Mas cuidado com as promessas de soluções fáceis. Elas não existem, por isso muita cautela. Sabendo aplicar alguns desses pontos, com certeza logo logo sua empresa estará de volta e conquistando bons resultados, quem sabe até mais rápido do que se você tivesse esperado o cenário melhorar para planejar.

Carlos Eduardo Araújo

Sócio e consultor da Parceria Consultore