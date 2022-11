Que as crianças sejam apenas crianças

Será que as crianças estão tendo sua infância apagada por questões que não deveriam envolvê-las? Será que estamos amedrontando nossas crianças com situações que devem ser resolvidas apenas por nós adultos? Quando reflito sobre isso, penso bastante na questão da política atual, na polarização que tem chegado às casas, escolas e ambientes de lazer. Penso e observo que existem muitas crianças que estão sendo afetadas também por isso.

Crianças que ficam com medo do que vai acontecer no país pelo que é explanado pelos pais em casa, crianças que deixam de brincar com outras crianças devido a uma decisão política dos pais da outra criança, porque um pai vota no candidato A e o outro no candidato B e por isso seus filhos também “devem” ser totalmente antagônicos (em tudo). Em que mundo estamos vivendo? De acordo com nossa legislação, o voto é facultativo a partir dos 16 anos e obrigatório apenas aos 18 anos, deixando claro que antes disso assuntos que envolvam política nada tem a ver ou não deveriam ter a ver com seres humanos que estão na infância ou pré-adolescência.

Criança tem que ter tempo para brincar, estudar, se divertir, ter experiências diversas e contatos com outros colegas. Arrisco e digo que ter contato com colegas de opiniões distintas para que, assim, no futuro, quando adulto, possa formar sua própria opinião e decidir de qual lado está. Mas apenas no futuro. Até porque as ações do dia a dia envolvem política, portanto isso será observado e entendido pela criança com o decorrer do tempo. Quando pais ou outros adultos envolvem crianças em questões que giram em torno da política podem estar antecipando uma discussão que ainda não chegou a hora de acontecer e que pode até gerar traumas futuros com relação ao assunto, bem como distanciamento social das pessoas que pensam diferente.

Mesmo com o fim das eleições, meu desejo é que essa situação de polarização que estamos vivendo não afete nossas crianças. Precisamos tornar essa etapa da vida mais leve ingênua, como ela realmente tem que se, para os nossos filhos e para todas as crianças do mundo.

Conceição Martins é advogada