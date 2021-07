Quando tudo que temos é nossa voz (e o peso de nossa dor)

Legenda: Evelyn Barreto é ativista de direitos humanos Foto: Arquivo pessoal

O que aconteceria se Pamella Holanda não tivesse os vídeos para provar que foi vítima de seu marido Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis?

Trago essa provocação especialmente por refletir não só sobre o quanto nossa voz é invisibilizada, mas deslegitimada, ainda que sejamos as vítimas. São recorrentes as vezes que nosso depoimento é colocado em xeque, principalmente quando a única testemunha é a nossa própria dor. E aqui não falo sobre a necessidade das provas substanciais em um processo criminal, mas por nossa palavra ser somente validada a partir de uma narrativa que convence o outro.

O fato é: vivemos em uma sociedade construída e embasada em ideais machistas, patriarcais e sexistas. Colocar a voz de uma mulher acima da voz de um homem, este sendo famoso e bem relacionado, como DJ Ivis, parece exigir muito mais do que a nossa palavra. Reivindicam imagens, vídeos, faz com que precisemos revisitar a dor todos os dias para que ela se torne verdadeira ao olhar de outrem.

Essa, inclusive, foi a primeira estratégia do DJ ao ser notificado da publicização das agressões: questionar o discurso da própria vítima, trazendo em sua fala palavras como “louca”, “suicida” e “manipuladora”. Ainda com as imagens grotescas e horrendas, o homem se sentiu no lugar de disputar o lugar de vítima com a própria. E a semiótica da violência surge exatamente quando se comparam os discursos de agressor e vítima, esses homens e mulheres, respectivamente.

As cenas terríveis que acompanhamos na imprensa brasileira, nos últimos dias, não se diferem da vivência que mais de 15 mil mulheres tiveram de relatar à Casa da Mulher Brasileira somente este ano, de acordo com a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). Elas também valem a revolta da população, afinal, a violência de gênero existe, especialmente, quando ela não é vista, mas vivida e compartilhada.

Pamella, diferente de muitas, teve a segurança da prova ao seu lado. Além das marcas físicas, emocionais, psicológicas e patrimoniais, decorrentes das diversas formas de violências contra mulheres, os vídeos municiam a indignação da população e dão força à sua denúncia, que, em um cenário diferente, poderia ter sido questionada.

Evelyn Barreto

Ativista de direitos humanos, jornalista e especialista em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul