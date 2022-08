Quando a eleição vier

Com alterações no arranjo de chapas eleitorais, os partidos enfileiraram-se para comandar o período de Convenções, agora, dando lugar ao desenrolar da campanha, que se auspicia como das mais acirradas, com inevitáveis conjecturas sobre resultados, todos na perspectiva de que somente em 2º turno a disputa será definitivamente decidida, quando então conheceremos os ungidos pelo voto popular, na extensão do território nacional.

Até aqui, confrontam-se com maiores chances Lula da Silva e Jair Bolsonaro, ambos peregrinando Brasil adentro, numa pregação programática que se espera esteja à altura de nossa formação cívico-democrática, e que distorções não maculem um regime que conta com o respeito e acatamento, em vários países da esfera mundial.

Embora Ciro Gomes haja se destacado pela fundamentação de seus argumentos, o percentual de aceitação em pesquisas não corresponde ao seu talento, bem assim à exposição do respectivo projeto governamental, que o torna conceituado no seio da mídia, com elogios frequentes à sua competência, por isso, ele confia em que poderá surpreender no prélio que se avizinha.

Por sua vez, Simone Tebet continua em busca da adesão de segmentos diversos de nossa comunidade, a cada apresentação tentando capitalizar o apoio de um eleitorado de escol, notadamente nos maiores redutos populacionais.

Além desses, mais referenciados, não se pode admitir que alguém venha a emergir, afixando seu nome na lista dos que estão a pugnar –, já que, há algum tempo, tentam alcançar, sem êxito, os principais concorrentes dessa competição hercúlea.

Seguindo essa linha de raciocínio, convém louvar-se o timbre democrático que há predominado entre nós, com a Justiça Eleitoral proclamando sua competência inflexível de fazer prevalecer, sem riscos ou desvios, a rígida fiscalização da conduta de concorrentes e dirigentes partidários.

Que o sufrágio limpo e consciente respalde o magno embate, e que Deus não nos afaste dos princípios republicanos, já que estão em jogo os destinos da Nação brasileira.

Dentro desse contexto, espera-se que, em 02 de outubro, tanto candidatos quanto eleitores possam entoar o refrão, segundo o qual: “a voz do povo é a voz de Deus...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte