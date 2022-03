Qualificação de mão de obra para condomínios

A qualificação é uma condição indispensável para todas as profissões existentes no mercado de trabalho, e quando se trata de funcionários de condomínios, que precisam lidar com o atendimento e o bem-estar de pessoas – sejam famílias e visitantes, em condomínios residenciais, ou trabalhadores, no caso de condomínios empresariais –, essa afirmação ganha dimensão ainda maior.

Um aspecto relevante a se considerar, em relação à mão de obra em condomínios, é o grande volume de investimentos feitos nas edificações e na sofisticação tecnológica presente em um empreendimento: porteiros, encarregados da segurança e de serviços gerais são pessoas da linha de frente da gestão do condomínio e a qualidade da sua atuação precisa acompanhar esse contexto.

Tudo começa na postura dos funcionários: boa aparência, tratamento cortês e conhecimento adequado sobre a função a ser desempenhada são essenciais para o bom funcionamento do condomínio. Isso pode ser notado desde a maneira como o funcionário atende um telefonema até como ele se esforça para resolver um assunto ou uma solicitação de um morador, por exemplo.

Para cumprir esses requisitos, os programas de treinamento trazem subsídios e fundamentos básicos, que devem ser exercidos no cotidiano. Afinal, qualidades como simpatia, expressividade e noções de antecipação de riscos, que podem ser cada vez mais aprimoradas, são diferenciais na execução das tarefas de um funcionário de condomínio.

Para evitar acontecimentos desagradáveis, o primeiro ponto de atenção é verificar se a empresa contratada qualifica bem os colaboradores, seja por meio de capacitações presenciais, workshops ou palestras. Outro aspecto relevante é identificar se a empresa de terceirização está alinhada com o pensamento da gestão do condomínio, deixando claro quais são seus valores e sua visão de mercado.

Com esses cuidados, os síndicos e gestores de condomínios podem ter mais certeza de que estão prestando um bom serviço a quem necessita dele: os moradores.

Marcus Melo é presidente da Associação das Administradoras de Condomínios do Ceará (Adconce)