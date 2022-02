Qual é o investimento mais adequado?

A definição de perfil de investidor é o ponto de partida para qualquer alocação de recursos, e influencia diretamente na rentabilidade e no risco de seu portfólio. Precisamos, inicialmente, entender a diferença entre disposição e capacidade de correr riscos.

A disposição para correr riscos é associada ao perfil psicológico do investidor, e é comumente chamada de propensão a arriscar. Geralmente, pessoas com menor conhecimento no tema de investimentos ou com experiências negativas são menos propensas a correr riscos. Enquanto isso, pessoas que estudam sobre investimentos ou tiveram algum histórico de bons retornos com renda variável, possuem grande disposição a correr riscos.

A capacidade tem relação com a condição financeira ou o horizonte temporal do investimento. Pessoas que possuem renda estável, reserva de emergência robusta e investem com foco em longo prazo, têm mais capacidade de arriscar. Já profissionais autônomos, cujos grande parte da sua remuneração é variável ou que pretendem utilizar os recursos em até 5 anos, possuem menos capacidade de tomar risco.

O perfil do investidor será um equilíbrio dessas duas variáveis e sempre deve ser usado com base no ponto mais conservador dos dois. Alguém com grande disposição e baixa capacidade, deveria tomar uma posição mais conservadora, enquanto investidores com baixa disposição e alta capacidade, não deveriam correr tantos riscos.

Dito isso, os perfis básicos de investimentos são: conservador, moderado e agressivo. Quanto mais agressivos somos, maior é a exposição a ativos de renda variável que colocamos em carteira e menor a alocação em produtos de renda fixa.

No Brasil, o investimento considerado mais seguro é o Tesouro Selic, seguido por demais ativos indexados ao CDI (pós-fixados) de grandes instituições bancárias. Outros investimentos em renda fixa podem ter volatilidade, mas garantem o retorno combinado no vencimento (títulos indexados à inflação ou pré-fixados). O risco vai aumentando quando nos expomos a fundos multimercados, fundos imobiliários ou ações.

Henrique Zimmermann é sócio da VLGI Investimentos