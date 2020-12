Qual a melhor escova de dentes?

Ao escolher uma escova de dentes, qual critério você utiliza? São vários modelos, tamanhos, cores, e isso faz com que a gente fique bastante confuso na hora de tomar a decisão. Afinal, qual a melhor? O que devemos ter em mente antes de escolher uma escova de dentes? É importante entender quais as que não devemos comprar e, assim, já descartar alguns modelos.

Escovas de cerdas mais rígidas agridem diariamente não apenas o esmalte dos dentes, mas também a nossa gengiva, gerando problemas graves de saúde bucal, como o próprio desgaste dentário e também a recessão gengival que acontece, por exemplo, quando a nossa gengiva está sofrendo algum tipo de trauma e, para se defender, ela regride o seu tamanho, expondo uma parte do dente que deveria estar coberta (protegida) por ela. Consequência disso? A sensibilidade dentária.

Então, uma escova de cerdas mais duras pode gerar tudo isso e, associada a uma escovação com muita força, potencializa ainda mais esses malefícios. As escovas de cerdas rígidas estão no mercado porque existe um objetivo para elas, como, por exemplo, a limpeza de próteses.

A escolha correta, então, está na escova de dentes de cerdas macias. Alguns ainda acham que esse tipo de escova não limpa de verdade, mas essa teoria é totalmente errada. Higiene eficaz nunca esteve associada à força, mas sim ao jeito correto de escovar os dentes.

Expliquei inicialmente um pouco sobre a forma correta de se escovar porque não basta usar a melhor escova do mercado, você também tem que saber como usá-la.

Técnica e produto correto caminham juntos. Então, escolhendo uma escova de cerdas supermacias, realizando a troca em um período de mais ou menos três meses, e fazendo movimentos leves durante a higienização, é ter a certeza de estar tirando o máximo de proveito sem agredir os dentes e a gengiva.

Otelino Filho Braga

Dentista