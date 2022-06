Qual a importância do advogado previdenciarista para os empregados públicos?

O argumento do Governo para a Reforma da Previdência foi que, com o aumento da expectativa de sobrevida do brasileiro, os valores arrecadados pela Previdência não seriam suficientes para o pagamento das aposentadorias e pensões nos próximos anos devido ao grave déficit previdenciário.

Outras fontes argumentam que a Previdência não era deficitária, mas que passou a ser a partir da desvinculação das receitas previdenciárias da União, que começaram a ser utilizadas para outras finalidades que não o pagamento de benefícios.

Seja qual for o motivo da mudança, a Reforma da Previdência é uma realidade que nos afeta e, por isso, precisamos conhecer as principais mudanças.

Para te ajudar a entender melhor, separei as principais mudanças trazidas pela Reforma da Previdência: 1 Aplicação da idade mínima e o fim da aposentadoria por tempo de contribuição;2-Mudança no cálculo dos benefícios; 3- Mudança nas alíquotas; 4 -Mudança no cálculo da pensão por morte; 5 - Limite para o acúmulo de benefícios.

Nesse momento, surge a importância do advogado previdenciarista, especialista nesta área bem específica do direito em constante mutação. O advogado especialista em direito previdenciário é aquele que especializado no planejamento, cálculo, revisão (administrativa e judicial), pedido administrativo (federal) e ação judicial (no caso de negativa administrativa).

Ele domina ainda as regras de aposentadoria e demais benefícios dos servidores públicos federais, estaduais, distritais e municipais; aposentadoria e benefícios para militares; aposentadoria complementar privada; e direito empresarial previdenciário com gestão de afastados das empresas.

Seguem os benefícios a serem requeridos junto ao INSS pelo advogado especialista em direito previdenciário: Aposentadoria por Idade Rural; Aposentadoria por Idade Urbana; Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade; Aposentadoria por Tempo de Contribuição; Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição; Aposentadoria especial por tempo de contribuição; Aposentadoria por tempo de contribuição do professor; Aposentadoria por invalidez; Pensão por Morte Urbana; Pensão por Morte Rural; Salário-Maternidade Rural; Salário-maternidade Urbano; Auxílio-doença; Auxílio-Acidente; Auxílio-Reclusão Urbano; Salário-família; Benefício assistencial ao idoso (BPC); Benefício assistencial à pessoa com deficiência (BPC); Benefício assistencial ao trabalhador portuário avulso; Pensão Especial destinada a crianças com Microcefalia decorrente do Zika Vírus; Pensão especial da síndrome da Talidomida; Pecúlio; Pensão especial por hanseníase; e Seguro Defeso – Pescador Artesanal.

Quanto às revisões de aposentadorias citamos algumas dentre as mais importantes que estão sobre o domínio do advogado previdenciarista: Revisões de Benefícios na Esfera Administrativa (INSS) e Judicial frente a Justiça Federal, abaixo listadas: ORTN/OTN; Art. 58 do ato das disposições constitucionais transitórias – ADCT; Buraco Negro; Buraco verde (artigo 26 da lei 8.870/94); Índice de reajuste do salário mínimo IRSM; “Tetos” (readequação de teto); “Melhor benefício” (da retroação da data de início do benefício – DIB); Art. 29,II,da LBPS; Revisão decorrente de ações trabalhistas transitadas em julgado; Revisão da Vida Toda; Atividades concomitantes (afastamento da regra do art. 32, lei 8.213/91); e Inclusão do auxílio-acidente no PBC (majoração da renda da aposentadoria).

Serviço de grande importância prestado pelo advogado especialista em previdência é o planejamento previdenciário onde o profissional fará uma espécie de mapa de busca ao tesouro com a melhor estratégia para chegar ao melhor valor, na melhor data e na melhor regra para aposentadoria.

Logo para os membros da Emeterce, sejam trabalhadores ativos (que buscam se aposentar), ou já aposentados (que buscam revisar) é de fundamental importância a presença do advogado especialista em direito previdenciário.

Elenco cinco motivos especiais: 1-Ele fará o pedido administrativo sem erros; 2-Além disso, conhece as técnicas judiciais e administrativas que irão acelerar a análise do seu pedido; 3.-Sabe como fazer um recurso administrativo usando as ferramentas certas para ter um julgamento mais rápido; 4- Sabe como conseguir a revisão dos benefícios calculados de forma errada pelo INSS; 5. E, no caso de uma negativa administrativa, ele é o único apto para enfrentar o INSS numa batalha judicial.

Elenco ainda mais motivos de grande relevância do trabalho do advogado especialista em direito previdenciário para os membros da Emeterce: ele possui técnicas que acelerarão a concessão desse benefício; conhece, em detalhes, as legislações previdenciárias atuais e as mais antigas e usará isso para aumentar o valor do seu benefício; conhece bem a técnica de cálculos previdenciários e poderá usar disso para melhorar o valor da aposentadoria; poderá enfrentar no judiciário o INSS/Entes com potência e técnica, no caso de uma negativa administrativa; e conhece as técnicas de concessão e revisão de benefícios que podem ser usadas para beneficiar o aposentado.

Não enfrente um poderoso exército com uma arma fraca! Tenha ao seu lado um bom profissional e garanta seus direitos!

Davi Bruno Montenegro é advogado da Assema