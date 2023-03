Qual a importância de uma startup ter a ajuda de uma aceleradora independente?

Um cenário com tantas tecnologias, mercados a serem explorados e desafios a serem resolvidos é um prato cheio para a inovação, e é por isso que startups das mais variadas especializações têm surgido a cada dia. Segundo o “Mapeamento do Ecossistema Brasileiro de Startups 2022”, realizado pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups), 45,8% das startups foram fundadas a partir de 2020 e 52% estão em fase de tração ou escala.

Porém, os desafios de empreender são muitos, como a instabilidade econômica e a própria concorrência em um mercado que exige constante transformação. Cada vez mais uma excelente ideia não é suficiente para manter um negócio de pé, ou seja, é preciso acrescentar elementos como: conhecimento de mercado, capacidade de absorver e aplicar aprendizados, aprender com erros e acertos dos outros, networking, gestão financeira, entre outros.

Mas como obter tudo isso, principalmente quem está no início da jornada empreendedora? A resposta pode estar em uma aceleradora independente que tenha experiência comprovada, e que além de investimento financeiro, disponibilize conhecimento, como uma caixa de ferramentas, para suprir as necessidades durante toda a jornada empreendedora da startup.

Uma aceleradora independente se caracteriza por não ter vínculo com nenhuma corporação e assim, o financiamento vem do grupo de investidores-anjo, que são também mentores. O alinhamento é perfeito pois o investidor/mentor só vai ter retorno financeiro se a startup tiver sucesso. Outra vantagem é a velocidade de decisão e flexibilidade de tese, pois este tipo de aceleradora não está vinculada com nenhuma tese ou agenda corporativa.

Inúmeras startups acabando falindo por não conseguirem superar problemas que muitos outros já enfrentaram, o que mostra a importância de sempre estarem absorvendo conhecimento e experiências com quem tem expertise para ajudar. A jornada empreendedora é árdua, mas ter um parceiro que apresente as melhores fontes de conhecimento, principalmente prático, faz a diferença e torna o caminho um pouco mais leve.

Posso concluir assim, que a base do sucesso de uma startup não é apenas uma ideia brilhante, mas também o conhecimento sobre as áreas que envolvem um negócio. Assim, é fundamental ter parceiros que vestem a camisa do projeto, contribuindo para uma evolução segura e inteligente.

André Ghignatti é cofundador e CEO da WOW