Publicidade digital sem gafe: divulgar sem ferir a lei

O crescimento das redes sociais transformou os influenciadores em protagonistas de campanhas publicitárias. A conexão direta com milhões de seguidores fez com que essas figuras se tornassem veículos estratégicos de comunicação para marcas de todos os tamanhos. Mas junto com a visibilidade, surgem responsabilidades legais e éticas que não podem ser ignoradas. Um deslize em uma postagem pode gerar não apenas críticas, mas também sanções, perda de contratos e danos à imagem.

O caso mais recente analisado pelo Conar é emblemático. Anúncios de uma plataforma de apostas foram suspensos após prometerem ganhos certos e imediatos, com slogans como “apostou, ganhou” e “pagamento instantâneo”, sem as advertências obrigatórias sobre os riscos do jogo. O órgão destacou que a publicidade deve ser clara, equilibrada e responsável, sob pena de induzir o consumidor a erro e comprometer sua proteção.

Hoje, pode-se dizer que três elementos caracterizam um conteúdo como publicitário: divulgação de produto, serviço ou causa; existência de relação comercial, mesmo que não envolva dinheiro; e algum grau de ingerência do anunciante sobre o conteúdo. Nesses casos, a transparência é regra. O público precisa perceber de forma imediata que se trata de publicidade. Hashtags como #publi, #publicidade ou #parceriapaga são expressamente recomendadas, enquanto, por outro lado, menções vagas ou apenas a marcação da empresa não são suficientes.

Em igual sentido, o Código de Defesa do Consumidor proíbe práticas enganosas e omissões relevantes. Quando o público-alvo inclui crianças e adolescentes, o cuidado deve ser redobrado: a identificação publicitária precisa ser destacada, garantindo que até o público mais vulnerável entenda o caráter comercial da mensagem.

Para evitar problemas, influenciadores e empresas devem alinhar previamente expectativas, contratos e regras de conduta. Isso significa que todo conteúdo pago deve ser verdadeiro, transparente e claramente identificado como publicidade. Afinal, publicidade bem-feita não é apenas aquela que vende: é a que respeita o consumidor e fortalece a confiança entre marcas, criadores e público.

José Frota Carneiro Neto é advogado