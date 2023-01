Psicoterapia, um potente recurso de crescimento pessoal

Quem não quer ter saúde mental? Acredito que todos querem, mas entre o querer e o ter pode ser uma longa jornada. Considerando a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, esta se refere a um estado de bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de enfermidades. Isso nos traz à compreensão de que devemos cuidar para a criação e manutenção do estado de bem-estar, que vai muito além das dores e sofrimentos tão característicos do estado de doença.

Seguindo esse princípio, acredito na ideia do ser-humano como um todo, no qual todos os aspectos que o compõem estão integrados. Costumo dizer aos que estão no início do processo, que eles devem cuidar de quatro aspectos para recuperar seu estado de saúde: O Biológico, com boa alimentação, sono, exercícios físicos e, se tiver enfermidades, fazer acompanhamento médico; o Social, que é ter uma rede de suporte emocional com amigos e familiares para ajudar no processo; o Mental, que é o de continuar na psicoterapia mesmo quando não se sentir bem, tentar exercitar pontos de vistas diferentes; e o Espiritual que envolve acreditar, compreender suas crenças e fazer com que elas se configurem em um movimento de crescimento.

Em se tratando dos cuidados com a saúde mental, devemos trabalhar de forma preventiva, ou seja, tendo práticas mentais e comportamentais que não criem um campo propício de sofrimento psíquico e até de adoecimento mental. É certo que durante nossa vida teremos vários desafios que nos trarão tristeza, angústia, medo e depressão, no entanto, é exatamente a forma que aprendemos e nos estruturamos previamente a estas problemáticas que vai fazer com que enfrentemos com mais poder de resiliência e resolutividade.

É, pois, com a Psicoterapia que o sujeito pode, não somente ser ajudado nos momentos de crise, mas aprender a desenvolver uma relação com o mundo em que ele crie e sustente seu movimento de promoção de saúde mental, dando-lhe poder para enfrentar as adversidades da vida contemporânea. Todos nós poderemos “cair” um dia, porém é necessário aprender os meios de nos levantarmos e a Psicoterapia é uma potente saída.

Denis Pontes Coelho é psicólogo e professor do Instituto de Educação Médica (Idomed) de Canindé