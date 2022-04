Proteja sua empresa contra ataques cibernéticos

De acordo com estudo feito pela McAfee em conjunto com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), o impacto dos crimes cibernéticos na economia global atinge anualmente a casa de trilhões de reais. Com a pandemia da Covid-19, enquanto o mundo estava focado em combater a propagação do vírus, os danos desse tipo de infração ganharam uma proporção ainda maior. As empresas foram forçadas a introduzir novas tecnologias para estimular a inovação ou simplesmente para garantir a continuidade de suas operações.

De acordo com pesquisa divulgada pelo Baromêtro de Riscos de 2022, em parceria com a Allianz, 44% dos entrevistados apontam os ataques cibernéticos como o maior risco às empresas, seguido dos lucros cessantes (42%), métrica que liderou o ranking em 2021. A Allianz defende que a liderança dos riscos cibernéticos está ligada ao aumento dos ataques de ransomware direcionados à empresas, considerados a maior ameaça no tema. Ela aponta ainda como preocupações na área o vazamento de dados e as interrupções de TI.

Com a necessidade das empresas se adaptarem ao sistema “home office”, ficou ainda mais forte o contexto de fragilidades, ameaças e ataques de cibersegurança. É fundamental que as empresas desenvolvam soluções que lhes permitam manter a salvo o bem mais valioso de qualquer organização, suas informações. O cibercrime inclui desde roubo até invasão e destruição de dados. As táticas usadas pelos fraudadores são as mesmas usadas ao longo do tempo, como golpes online e phishing, malwares de coleta de dados, domínios maliciosos, engenharia social, dentre outras.

Algumas ações podem ajudar a reduzir o risco de violação de dados, como um programa de treinamento mais robusto, que define como proteger dados confidenciais. Também é imprescindível orientar os colaboradores sobre como devem agir caso haja problemas de TI ou de segurança, bem como instruí-los para que aprendam a reconhecer ciberataques.

Alberto Jorge é CEO da Trust Control