Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Proteção digital só no papel

Escrito por
Davi Marreiro producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Consultor pedagógico e professor

No Brasil, muitos dos chamados “formuladores de políticas” ainda parecem acreditar que publicar diretrizes equivale a implementá-las. Essa lógica do “imprime e impressiona” escancara a distância entre a prescrição normativa e sua efetiva materialização no cotidiano escolar. Nesse cenário, em que se exige preparar os alunos não apenas para o uso orientado, mas também para a criação crítica e criativa de tecnologias digitais, impõe-se uma questão fundamental: no ambiente escolar, as crianças estão, de fato, sendo simultaneamente formadas e protegidas?

A resposta é não. A proteção das crianças, continua sendo tratada apenas como mais uma tiragem da gráfica da burocracia: impressa em resoluções bonitas, mas sem jamais ganhar espaço nas prioridades reais da educação. A maior parte dos referenciais normativo-pedagógicos continua a tratar o ambiente digital sob uma ótica idealizada e neutra, como se fosse apenas um espaço fértil para a aprendizagem, ignorando os riscos concretos de exposição, vulnerabilidade e violência que atravessam a experiência digital contemporânea.

Falta implementação! O “papel” que deveria proteger as crianças hoje é apenas um enfeite de campanha política. Para compreender o cerne dessa encadernação, que parece mais interessada em imprimir páginas do que em produzir resultados, seria preciso percorrer uma série de documentos: a “BNCC Computação”, o “Guia Crianças, Adolescentes e Telas”, a Política Nacional de Educação Digital, a Resolução do CNE nº 2/2025 e, finalmente, a Cartilha do MEC para Proteção e Segurança Escolar. Entretanto, nesse amontoado de páginas e siglas, o que se evidencia é uma lógica fragmentada, marcada apenas por orientações dispersas e pouco articuladas.

Após a repercussão do vídeo sobre a adultização infantil, o Congresso apressou-se em carimbar “protagonismo”: entre 17 e 35 novos projetos de lei foram apresentados em poucos dias. Essa avalanche legislativa reflete mais a pressão midiática do que uma resposta prática e efetiva. Sem concorrência para ECA, MEC ou CNE, numa competição por medalha, os PDFs timbrados do Congresso já seriam ouro, pena que ação de fato não se imprime.

Davi Marreiro é consultor pedagógico

Silvio Frota é fundador do Museu da Fotografia Fortaleza
Colaboradores

Fotografia: o instante que permanece para sempre

Silvio Frota
Há 22 minutos
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Proteção digital só no papel

Davi Marreiro
Há 22 minutos
Jornalista
Colaboradores

Muitas bênçãos, Fortaleza!

São muitas as manifestações de fé e de crença em dias melhores, registradas a cada ano entre a população local. E como são necessárias!

Gilson Barbosa
18 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Pejotização: ganho ou armadilha?

Há, ainda, grave ameaça à sustentação do sistema previdenciário. Reduzindo drasticamente a base de contribuintes, quem assegurará os benefícios aos que se aposentam e como poderão os pejotizados, também, se aposentar?

Valdélio Muniz
18 de Agosto de 2025
Anderson Passos Bezerra é economista
Colaboradores

O que faz um economista?

Anderson Passos Bezerra
17 de Agosto de 2025
Vagner Faustino Fernandes é escritor
Colaboradores

Busque a autoestima ou continue sofrendo como sempre

Vagner Faustino Fernandes
17 de Agosto de 2025
Fernando Valente Pimentel é empresário
Colaboradores

Um ano de estimulo à produção e empregos na indústria e no varejo têxtil e de confecção

Fernando Valente Pimentel
17 de Agosto de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: JK

Gonzaga Mota
16 de Agosto de 2025
Isabelle Mesquita é estilista
Colaboradores

Vestir é reexistir: a moda como manifesto político e de afirmação da identidade negra

Isabelle Mesquita
16 de Agosto de 2025
Eduardo Bismarck é secretário do Turismo do Ceará
Colaboradores

Fortalecimento do turismo marca alta estação no Ceará

Eduardo Bismarck
15 de Agosto de 2025
George Melo é administrador
Colaboradores

Avanço da mobilidade elétrica

George Melo
15 de Agosto de 2025
Filipe Brayan é advogado
Colaboradores

Adultização infantil e o Código Penal

Filipe Brayan
14 de Agosto de 2025
Fabiano Barreira é empresário
Colaboradores

Prevenção de Acidentes de Trabalho: uma responsabilidade compartilhada

Fabiano Barreira
14 de Agosto de 2025
Fernando Veras é advogado
Colaboradores

STJ acerta ao frear advocacia predatória no Minha Casa, Minha Vida

Fernando Veras
13 de Agosto de 2025
João Soares Neto
Colaboradores

Nobel de Literatura

João Soares Neto
13 de Agosto de 2025
Caio Bianchi é empresário
Colaboradores

O novo luxo é espaço: como o urbanismo virou desejo

Caio Bianchi
13 de Agosto de 2025
Advogado
Colaboradores

Regras de férias para trabalhadores e empresas

O direito a 30 dias de férias anuais continua assegurado pelo artigo 130 da CLT, para trabalhadores que completam 12 meses de serviço na mesma empresa

Johann Araujo
12 de Agosto de 2025
Advogado
Colaboradores

Voos cancelados e o direito do consumidor

A reparação por dano moral não pode se restringir a valores simbólicos ou inexpressivos, sob pena de se tornar inócua

Alexandre Rolim
12 de Agosto de 2025
Carlito Lira é empresário
Colaboradores

Crescimento no segundo semestre

Carlito Lira
12 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Salário “por fora” é cilada

Aparentemente, tem-se a impressão de que é um bom negócio para ambos. Não é bem assim

Valdélio Muniz
11 de Agosto de 2025