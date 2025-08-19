Proteção digital só no papel

No Brasil, muitos dos chamados “formuladores de políticas” ainda parecem acreditar que publicar diretrizes equivale a implementá-las. Essa lógica do “imprime e impressiona” escancara a distância entre a prescrição normativa e sua efetiva materialização no cotidiano escolar. Nesse cenário, em que se exige preparar os alunos não apenas para o uso orientado, mas também para a criação crítica e criativa de tecnologias digitais, impõe-se uma questão fundamental: no ambiente escolar, as crianças estão, de fato, sendo simultaneamente formadas e protegidas?

A resposta é não. A proteção das crianças, continua sendo tratada apenas como mais uma tiragem da gráfica da burocracia: impressa em resoluções bonitas, mas sem jamais ganhar espaço nas prioridades reais da educação. A maior parte dos referenciais normativo-pedagógicos continua a tratar o ambiente digital sob uma ótica idealizada e neutra, como se fosse apenas um espaço fértil para a aprendizagem, ignorando os riscos concretos de exposição, vulnerabilidade e violência que atravessam a experiência digital contemporânea.

Falta implementação! O “papel” que deveria proteger as crianças hoje é apenas um enfeite de campanha política. Para compreender o cerne dessa encadernação, que parece mais interessada em imprimir páginas do que em produzir resultados, seria preciso percorrer uma série de documentos: a “BNCC Computação”, o “Guia Crianças, Adolescentes e Telas”, a Política Nacional de Educação Digital, a Resolução do CNE nº 2/2025 e, finalmente, a Cartilha do MEC para Proteção e Segurança Escolar. Entretanto, nesse amontoado de páginas e siglas, o que se evidencia é uma lógica fragmentada, marcada apenas por orientações dispersas e pouco articuladas.

Após a repercussão do vídeo sobre a adultização infantil, o Congresso apressou-se em carimbar “protagonismo”: entre 17 e 35 novos projetos de lei foram apresentados em poucos dias. Essa avalanche legislativa reflete mais a pressão midiática do que uma resposta prática e efetiva. Sem concorrência para ECA, MEC ou CNE, numa competição por medalha, os PDFs timbrados do Congresso já seriam ouro, pena que ação de fato não se imprime.

Davi Marreiro é consultor pedagógico