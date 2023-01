Proteção aos direitos constitucionais

Toda violência deve ser punida com rigor, pelas autoridades competentes, notadamente quando atenta contra a democracia.

Democracia é o poder do povo, pelo povo e para o povo.

A Constituição e as leis são aplicadas tanto pelos administradores como pelo Poder Judiciário, este , com o caráter de definitividade ( coisa julgada).

As normas jurídicas trazem direitos e obrigações a todos, com o objetivo de pacificar uma Sociedade.

Se a Constituição de um País democrático e suas leis constitucionais, não fossem para ser fielmente cumpridas por todos, o povo não as elaboraria através do Constituinte ou do Legislador ordinário, por isso que tais normas não devem se constituir em mera retórica ou papel morto.

Em que pese as garantias expressas na Constituição, em prol dos cidadãos, contra a prepotência do Estado, o § 2º do art. 5º dispõe ainda que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

Nenhum magistrado brasileiro poder ter a sua própria Constituição e Leis, e muito menos criar/majorar tipo penal através de jurisprudência e nem pode ser legislador positivo (criar a Lei é tarefa do Legislador), mas apenas legislador negativo nos casos de ausência da lei (quando o Parlamento for omisso), para resolver um caso concreto que lhe chegue às mãos, quando aplicará a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito e, repita-se, apenas em matéria não penal (art.4º da LINDB- Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro). É que, só a lei em sentido material e formal, pode criar um tipo penal, coisa que aprendemos desde o inicio do Curso de Direito.

Entre tantos dispositivos constitucionais garantidores dos direitos dos cidadãos, há aquele que consideramos o principal, porque dirigido direta e mais especificamente ao Poder Judiciário, que diz “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), considerando “bens” o meio do cidadão atuar/trabalhar honestamente para conseguir o seu sustento e de sua família.

Em seu artigo 5º, entre outros, a Constituição Federal assegura aos cidadãos, para serem efetivamente cumpridos, vários direitos expressos, a saber: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; é inviolável a liberdade de consciência; ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; não haverá juízo ou tribunal de exceção; a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; não haverá penas: de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; de caráter perpétuo; de trabalhos forçados; de banimento; cruéis; não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião; ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado; o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial; a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária; ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança; conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais...;

Quanto aos parlamentares há uma maior proteção da Constituição, ao dispor no art. 53 que “os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos” o que lhes foi garantido desde 1988 e, para não ficar nenhuma duvida, foi reforçado pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001. No § 2º consta que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

Portanto, e para que não paire nenhuma dúvida, deputados e senadores poderão sim ser presos, processados, julgados e condenados por qualquer crime ( homicídio, furto, roubo, estelionato, corrupção, sequestro, estupro etc). Mas não poderão por

“quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”, porque assim quis o Constituinte brasileiro.

A Constituição, no seu art. 220, dispõe que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º dispõe que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

Portanto, o Brasil que sofreu vários períodos ditatoriais, não permite penas exageradas como: de morte, salvo em caso de guerra declarada, censura prévia, banimento, etc, porque o cidadão não deve ficar impedido de participar da Democracia.

Juízes de 1º grau não devem decidir sobre matérias de competência dos membros dos Tribunais (Desembargadores ou Ministros), e nem estes, daqueles. Cada um no seu quadrado constitucional ( na sua competência prevista na Constituição e Leis), sob pena de gerar insegurança jurídica à Sociedade.

Já dizia o saudoso Ulisses Guimarães que “ Traidor da Constituição é traidor da Pátria”, expressão que citamos em nossas decisões criminais, desde quando assumimos a magistratura federal, por concurso público, em 1987, e em nossos diversos livros publicados, desde 1998, em várias Editoras (Saraiva, Del Rey, Forense, Conceito, Lumen Juris, Unifor, entre outras).

Segundo juristas da estirpe de Hans Kelsen, a norma jurídica permite mais de uma interpretação válida, desde que não constitua uma “forçação de barra” para proteger ou prejudicar alguém, porque o magistrado não deve ser justiceiro e sim justo.

Por fim, ao tratar dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, é importante registrarmos dúvidas que procuramos solucionar perante nossos alunos de Direito Penal, da Unifor, a saber: a antiga Lei de Segurança Nacional foi revogada pela recente Lei nº 14.197, de 1º de setembro de 2021, que inoculou no Código Penal os tipos penais previstos nos arts. 359, I até o 359 H, não permitindo uma imediata prisão de ninguém, sob subjetiva alegação de que se esteja atentando contra o Estado Democrático de Direito.

É que os diversos tipos penais constantes dessa nova Lei exigem: o chamado dolo específico (o que não é fácil comprovar a especial finalidade na prática delituosa); também exigem, em regra, violência ou grave ameaça à pessoa (e não qualquer palavra ou gesto, mormente por Parlamentares que gozam de imunidade absoluta por suas opiniões, palavras e votos ) e, no seu art. 359-T, dispõe com clareza que, “não constitui crime previsto neste Título a manifestação crítica aos poderes constitucionais nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais”.

Entre semelhantes violências já ocorridas em anos anteriores, aos prédios e patrimônios públicos, notadamente ao STF, no domingo à noite (dia 8/janeiro deste 2023)em rede nacional,o Ministro da Justiça iniciou sua explanação deixando implícito que foi após a diplomação do atual Presidente ( após os quase 70 dias anteriores de reuniões pacíficas perante às dependências do Exército),que começaram a ocorrer alguns atos violentos contra o estado democrático de direito e, mais especificamente, na manhã do referido domingo (8/janeiro).

Destarte, para fins de punição rigorosa, é indispensável que a Polícia identifique individualmente os que efetivamente praticaram tais atos violentos, conferindo-lhes o devido processo legal, eis que nenhuma pena criminal passará da pessoa do delinqüente e a responsabilidade penal é subjetiva, afastando-se, destarte, a chamada responsabilidade objetiva.

Para quem ler a Constituição, as Leis e acompanha a doutrina e jurisprudência pátria, notadamente do STJ e STF, cabe lembrar que somente neste caso ocorrido no domingo (8 de janeiro de 2023) é que a competência para processar e julgar os identificados delinquentes, será do STF, após ofertada a respectiva denúncia pela Procuradoria Geral da República, porque foram nas dependências dessa Corte constitucional onde também ocorreram as invasões e depredações do seu patrimônio ( atos de violência).