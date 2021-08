Protagonismo dentro do consumo saudável das redes sociais

O surgimento das primeiras redes sociais no Brasil data de 1997, mas só em 2004, com o Orkut, que esse novo modelo de relacionamento ganhou o gosto dos brasileiros. As redes sociais formam uma grande estrutura interligada por pessoas, organizações, marcas, valores, interesses e ideologias que se conectam entre si. A vida cotidiana ganhou muita visibilidade com o advento, mas como administrar o próprio mundo dentro de um mundo tão visual, opinativo, julgador, influenciador, subjetivo e até mesmo fictício?

De lá para cá, vários estudos foram realizados para avaliar prós e contras das redes sociais na vida das pessoas. Muitas pesquisas alertam que o uso excessivo afeta o bem estar emocional e potencializam sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Longos períodos em contato com notícias negativas, uso frequente de ferramentas de pesquisas sobre queixas clínicas, assim como a necessidade de projetar a própria vida a partir do que parece ser simples nas redes são os principais vilões para a saúde mental atualmente.

É correto afirmar também que as inúmeras possibilidades que elas oferecem, como interação social, fortalecimento das relações, informação, conteúdo profissional, também auxiliam de forma positiva em vários setores da vida.

Equilibrar o consumo do universo digital é o grande gargalo, principalmente durante o período de pandemia que reuniu doenças, isolamento social, desemprego, sedentarismo e um bombardeio de informações.

As plataformas digitais podem e devem servir de estímulo para crescimento pessoal e profissional, ampliação de negócios, comunicação e relacionamento. O importante é usar o que é consumido para o próprio aprimoramento. Desmistificar alguns paradigmas sobre relações e interpretação da vida do outro, da marca, do posicionamento e postura do outro. Cada ser humano deve ser protagonista das suas escolhas e conteúdo, perfis, precisam fazer parte de uma conexão com tudo que pode trazer algum tipo de benefício. A conectividade digital como suporte de desenvolvimento, nunca como âncora de um modelo forjado de projeção.

Catharina Queiroz

Jornalista