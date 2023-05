Promover a inclusão na enfermagem

Neste mês de maio, celebramos o Dia do Enfermeiro, mais precisamente no dia 12 de maio. A enfermagem é responsável pela prestação de cuidados ao ser humano em suas necessidades humanas básicas desde o nascimento até a morte, em todas as redes de atenção em saúde, primária, secundária e terciária.

A enfermagem é essencial para a gestão do cuidado da assistência em saúde, em prol da segurança do paciente, prevenção e controle de doenças, bem como a promoção da sua saúde. O processo de trabalho é pautado pelo conhecimento científico, os quais são dedicados estudo para que esses profissionais sejam habilitados para atender a comunidade com segurança, respeito e amor.

Esses profissionais merecem o nosso aplauso, não só pela sua atuação na equipe de saúde que é de suma importância, mas também pelo real comprometimento da categoria pela vida de cada pessoa, família, que passa pelas suas mãos.

Não podemos esquecer da pandemia da Covid- 19 que propiciou uma visibilidade da profissão. Os enfermeiros não pararam nenhum minuto, trabalharam bravamente nos hospitais, unidades de saúde, para cuidar de todos nós. Foi a enfermagem a categoria profissional atuante na vacinação da população brasileira. Isso é histórico, e precisamos cada vez mais valorizá-los, não só com palmas, mas com remuneração digna e justa.

A Semana de Enfermagem da Unifanor Wyden traz uma temática muito relevante para a sociedade intitulada: Sociodiversidade e Enfermagem Inclusiva: Relações étnico-raciais cujo objetivo é despertar o compreender às questões do racismo e as iniquidades raciais em saúde, perpassando pelo reconhecimento e a necessidade de “inclusão dos temas Racismo e Saúde da População Negra nos processos de formação e educação dos trabalhadores da saúde e no exercício do controle social na saúde.

Receberemos profissionais da Enfermagem e da Saúde que serão prestigiadas pela nossa instituição, representantes da comunidade quilombola, comunidade indígena, comunidade surda, representantes também do Conselho Regional de Enfermagem, Enfermeiros doutores, docentes da instituição ofertando mini cursos, palestras, que abrilhantarão ainda mais o evento.

A todos os profissionais da Enfermagem, registro aqui, e reitero meu respeito, e os parabéns por esse profissional sensacional que é. Parabéns!